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DTİK Avusturya'nın Yeni Yapılanması Tanıtıldı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avusturya'nın yeni yapılanması, hedefleri ve çalışma alanlarının tanıtımı yapıldı. DTİK Avusturya Başkanı Faruk Can ve beraberindeki eyalet temsilcileri, yeni sürece ilişkin basına toplantısı düzenledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avusturya'nın yeni yapılanması, hedefleri ve çalışma alanlarının tanıtımı yapıldı.

DTİK Avusturya Başkanı Faruk Can ve beraberindeki eyalet temsilcileri, yeni sürece ilişkin basına toplantısı düzenledi.

Can, yaptığı açıklamada, Eylül 2023'de DTİK'in kongresinin düzenlendiğini ve yurt dışındaki temsilciliklerin işleyişine ilişkin yeni kararlar alındığını ifade etti.

Aralık 2007'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde kurulan DTİK'in farklı ülkelerde olduğu gibi Avusturya'da yeni bir yapılanmaya gittiğini kaydeden Can, ülkede eyaletler başta olmak üzere birçok noktada temsilcilerin belirlendiğini, yeni kurulan bu ağ sayesinde buradaki Türk diasporası içinde ortak yaklaşım ve çabaların daha da güçlendirileceği düşüncesinde olduğunu anlattı.

Can, DTİK'in Ticaret Bakanlığı ile diyalog içinde hareket ettiğini ifade ederek, Avusturya'da Türk kökenli ya da Türk dostu iş insanları, derneklerle yol yürüyeceklerini, Avusturyalı kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, hem iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişletecek hem de buradaki Türk diasporasının daha iyi bir konuma yükselmesi için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Faruk Can, "Bizim bir siyasi misyonumuz yok. Dünya görüşü, inancı, etnik kökeni, dini, dili ne olursa olsun doğduğu ve doyduğu her iki memlekete saygı ve sevgisi olan, faydalı olmak isteyen herkesle yol yürümeye hazırız." dedi.

Ticari diplomasi faaliyetleri yürütmelerinin yanı sıra sanattan spora birçok alanda da ortak çalışmalarının olacağını kaydeden Can, faaliyet alanlarının yalnız ticaretle sınırlı olmadığını, yelpazenin çok geniş olduğunu aktardı.

Can, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar avronun üzerinde olduğunu belirterek, yapılacak çalışmalarla bu rakamın çok daha yukarılara çıkartılabileceğini, bu doğrultuda Türkiye'nin Avrupa'ya olan coğrafi yakınlığının daha iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DTİK olarak yurt dışında birçok kentte etkinlikler düzenlediklerini, son olarak Çekya'nın başkenti Prag'da 21 Mayıs'ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla bir iş forumu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Can, Avusturya'ya yönelikte benzer programlar yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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