Doğu ve Güneydoğu'da öğrenciler karnelerini aldı

Diyarbakır, Bingöl, Batman, Elazığ, Mardin ve Siirt'te eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Diyarbakır'da il genelindeki 1792 okulda 483 bin 360 öğrenci karnelerini aldı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Faik Ali İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Vali Su, eğitim ve öğretimde birinci dönemin güzel bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Bunda emeği geçen tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür eden Su, "Öğretmenlerimiz gayretli bir şekilde çocuklarımızla ilgilendi. 15 gün tatil var. Bugün karne sevincini hep birlikte yaşadık. Öğrenciler 15 gün dinlenecek. İnşallah 15 gün sonra çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimizle tekrar ikinci yarıyıla başlayacağız." dedi.

Bingöl

Bingöl'de il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 60 bin 77 öğrenci karne aldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Vali Usta ve beraberindekiler, sınıfları gezdi, öğrencilere karne ve hediye verdi.

Usta, öğrencilere tatilde kitap okumaları ve verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Batman

Batman'da il genelinde 738 okulda 173 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Ekrem Canalp, Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere karne dağıttı.

Vali Canalp, öğrencilere tatilde dinlenmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Dinlenirken aynı zamanda geçmiş dönemdeki dersleri de biraz gözden geçirsinler." ifadesini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da da 10 bin öğretmenin görev yaptığı 556 okulda 133 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Ömer Toraman ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Süleyman Budak Ortaokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Yiğit, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.

Bir dönemi başarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yiğit, "İnşallah 5 Şubat'ta tekrar öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz." dedi.

Mardin

Mardin'de 1218 okulda 251 bin 478 öğrenci karnelerini aldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Akkoyun, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Akkoyun, öğrencilere tatili dinlenerek, oyunlar oynayarak ve kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunduklarını belirtti.

Akkoyun, "Velilerimizden istirhamımız, öğrencilerimizin güzel vakit geçirmelerini sağlamaları. Televizyon, tablet ve bilgisayar başında daha az, hareketli oyunlar oynamaya daha çok vakit ayırmaları. İnşallah öğrencilerimiz ikinci yarıyıla dinlenerek, daha zinde bir şekilde başlayacak." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, öğretmenlere de gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Siirt

Siirt'te il genelinde 101 bin 719 öğrenci karne sevincini yaşadı.

Hasan Altun İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Kızılkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere kitap hediye eden, çikolata dağıtan Kızılkaya, "İnşallah sizler de geleceğin valileri, milli eğitim müdürleri, öğretmenleri, hakimleri, savcıları olacak, gönlünüzden her ne meslek geçiyorsa onu seçip, memleketinize, devletinize, annenize, babanıza, sevdiklerinize hayırlı birer evlat olacaksınız." dedi.