Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Kars ve Erzincan'da Öğrencilere Karneleri Verildi

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Kars ve Erzincan'da düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Erzurum'da, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla 1363 okulda 166 bin 623 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Mustafa Çiftçi, Aziziye ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Söğütlü İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

Öğrencilere yarıyıl tatilini verimli kullanmaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Ailesine, milletine, vatanına karşı görev ve sorumluluklarını benimsemiş, milli ve manevi değerlerini özümsemiş, yarınlarımızın teminatı siz değerli öğrencilerimiz için bu molayı iyi bir fırsata çevirmeniz en büyük temennimdir. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirecek olmanın bilinciyle planlayacağınız her türlü faaliyet için devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanabilir, edebi derinliği olan eserleri en geniş yelpazede sizlerin hizmetine sunan kütüphanelerimizde kaliteli vakit geçirebilir, Palandöken'in temiz havasında kayak ve kızak keyfini yaşayabilirsiniz."

Vali Çiftçi, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, öğretmenler ve veliler katıldı.

Ardahan

Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Akın Koç, İnönü İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Çiçek, öğrencilerden tatillerini iyi geçirmelerini isteyerek, "Bugünden sonra 2 hafta tatil yapacaksınız. Tatilinizi de geçirmeniz gerektiği şekilde geçirmenizi istiyoruz. Eğitim bizim için öncelikli. Dolayısıyla eğitimde başarı için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın gayretindeyiz." dedi.

Koç da bugün 173 okuldaki 1284 derslikte 1354 öğretmen ile 16 bin 44 öğrencinin tatile girdiğini belirtti.

Ağrı

Ağrı'da da il genelinde 140 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile Cemil Meriç Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Koç ve eşi Gül Koç, aralarında okula yeni kazandırılan öğrencilerin de bulunduğu çocuklara karnelerini dağıttı.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok zeki olduğunu ve başarılı bir yarıyıl geçirdiklerini söyledi.

Tatilde çocuklara dinlenmeleri, gezmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Koç, "Okulum Beni Bekler Projesi adı altında ilimizde değişik sebeplerden, en temek hakkı olan eğitim hakkından mahrum kalmış öğrencilerimiz olduğu tespit edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü camiası, öğretmenlerimiz ve eşim bu projede yer aldı. Bu kapsamda il genelinde 1095 öğrenci ait oldukları okullarına ve sınıflarına kazandırıldı." diye konuştu.

Hamur ilçesinde de Osmangazi İlk ve Ortaoklu'nda okula kazandırılan 5 kardeşe karneleri verildi.

Tunceli

Tunceli il genelinde 10 bin 191 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kentteki okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler, karnelerini öğretmenlerinden aldı. Öğrencilere, öğretmenleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Iğdır

Iğdır'da 255 okulda 41 bin 674 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Merkez İnönü İlkokulu'nda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Mili Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettikten sonra karneleri dağıttı.

Kars

Kars'ta da 59 bin 700 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Dikme Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Polat, çocukların tatilde bol bol kitap okumasını isteyerek, "Bizim için karnedeki notlar önemli değil, çocukların mutlu olması, gözlerinin parlaması önemlidir. Tüm ailelere, çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Dersleri, notları kötü olabilir, hep beraber onların yanında olmaya, onları sevmeye devam edeceğiz, tüm çocuklarımıza iyi tatiller." dedi.

Erzincan

Erzincan'da da 281okulda 3 bin 637 öğretmenin eğitim verdiği 44 bin 535 öğrenci karne aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Müşir Zekin Paşa Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Okula gelişinde çiçeklerle karşılanan Aydoğdu ve protokoldekiler, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.

Öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bayrağımızı, vatanımızı, değerlerimizi en güzel şekilde koruyacağız, bir taraftan da dünyaya entegre olacağız. Biz size bu konuda çok güveniyoruz. Genellikle size tavsiye edilir kitap okuyun falan diye. Hiçbir şey yapmayın, gezin, temiz hava alın, Ergan Dağı'na çıkın kayak yapın. Kemaliye'ye, İliç'e gidin, biraz dinlenin, biraz rahatlayın. Çünkü bazen insan hayatında yürürken, hızlı koşarken hayatın kendisini ıskalayabiliyor. Onun için insan önce kendini tanımalı, siz kendini tanıyan gençlersiniz, biz size güveniyoruz."

Aydoğdu, Aksun ile protokoldekiler ve öğretmenler, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.