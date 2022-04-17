Dodurga'nın belde olması dolayısıyla iftar düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yeni belde olması dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Köy konağında düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ramazan ayının Çankırı'ya ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Dodurga'nın artık belediye hizmetlerini alacağını belirten Akbaşoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da beldede ara seçim yapılacağını belirterek, kazananın Dodurga halkı olduğunu, belediye olarak daha fazla hizmet alacaklarını kaydetti.

Kaymakam ve Dodurga Belde Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Uzun ile köy muhtarı Hasan Hüseyin Kaşıkçı da katılımcılara teşekkür etti.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, İstanbul Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Zeynettin Aydın ile vatandaşlar katıldı.