Diyarbakırlı sporcu, tekvando turnuvasında derece elde etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kayra Yarar, Siirt'te düzenlenen Okullar Arası Tekvando Yıldızlar Grup Elemeleri Yarı Final müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek belediyenin spor kulübüne kazandırılan Kayra Yarar, 33 kilogram yıldız erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Elde ettiği dereceyle 6-8 Haziran'da Tokatta yapılacak Okul Sporları Tekvando Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.