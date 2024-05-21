Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobil, Fırat Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.