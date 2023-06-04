Diyarbakır'da 100 dönüm alanda ekili buğday yandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü.

Kırsal Kengerli Mahallesi'nde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Gelen ekipler, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndürdü. 100 dönümlü alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.