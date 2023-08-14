Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Silvan'da Kanalizasyon Çalışmalarına Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde Değirmen Deresi'ne akan atık sularını yeni yapılan kanalizasyon şebekesine bağlamak için çalışmalara başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde Değirmen Deresi'ne akan atık sularını yeni yapılan kanalizasyon şebekesine bağlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kirliliği önlemek ve evsel atık su ile kanalizasyon atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DİSKİ, Silvan ilçesinde Selahattin ile Tekel mahallesini birbirinden ayıran Dr. İsmail Beşikçi Caddesi'ndeki Değirmen Deresi'ne akan kısmi kanalizasyon sularının yapılan yeni kanalizasyon şebekesine aktarmak için çalışma başlattı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tutşi, muhtarlara ve mahalle sakinlerine yapılan kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ile zemin etüt çalışmaları devam eden Silvan Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgi verdi.

Her mahalleye ihtiyaç duyulan projeleri uyguladıklarını belirten Tutşi, "Şehrimizin her noktasında yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Teknik ekiplerimiz gerekli çalışmalara başladı, en hızlı şekilde projeyi tamamlayarak önemli bir sorunu daha çözmüş olacağız." dedi.