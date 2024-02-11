Diyarbakır Anneleri HDP İl Binası Önünde Oturma Eylemini Sürdürüyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1623'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladının yolunu gözlediğini söyledi.

Oğluna seslenen Taşçı, "Oğlum Faruk, beni görüyor ve duyuyorsan gel devlete, adalete teslim ol. Oğlum buradayım, seni bekliyorum. 10 sene değil 20 sene de geçse peşini bırakmayacağım." dedi.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam ettiğini belirterek, evladını çok özlediğini dile getirdi.

Biçer, "Her ne olursa buradan ayrılmayacağız. Son çocuk da gelinceye kadar burada mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Gelin, güvenlik güçlerine teslim olun." ifadelerini kullandı.