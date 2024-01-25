Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sömestir tatili kampında olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sömestir tatili kampında olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda öğrencilere hitap etti.

Öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsur iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan gençlere sahip olmasıdır. Böyle bir neslin yetiştirilmesi de ancak güçlü ve kapsamlı bir eğitimle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Erbaş, doğru dini bilginin kılavuzluğunda sunulan eğitimin, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirtti.

"Umut neslidir"

Erbaş, imam hatip okullarının birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda birer şahsiyet ve irfan mektepleri olduğuna dikkati çekti.

Bu okulların inancını yaşamanın ve mukaddesatını yüceltmenin kurumsallaşmış hali olduğunu ifada eden Erbaş, "İmam hatipliler medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içinde geleceğe taşınmasını sağlayacak umut neslidir. Hayatı anlamlı kılan, mukaddes değerlerle hayatı kolaylaştıran, bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve öğrendiklerini hizmete dönüştüren bir nesildir imam hatip nesli." değerlendirmesinde bulundu.

İlmin amacının insanlara faydalı olmak olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Zalim İsrail'in, Filistin'de, Gazze'de nasıl gözlerini kırpmadan öldürdüklerini görüyorsunuz değil mi? Kim yaptı o bombaları, silahları? Bakınız onlar da bilgiyle yapılan, ilimle yapılan şeyler. O bombalar niye yapıldı? Bunları eğer masumların üzerine atılsın diye yaptılarsa onlar alim de olsa zalimdirler. Ama bizim inancımızda alimler zulmü ortadan kaldırmak için görevlendirilmişlerdir. Alimler, Peygamber varisidir. Bizim inancımızda ilim, irfan, bilgi, hikmet, insanlığa zarar vermek için değil, insanlığı huzura kavuşturmak, mutlu etmek için öğrenilir. İşte biz buna faydalı ilim diyoruz. Demek ki faydasız ilim de var ki Peygamber Efendimiz bundan Allah'a sığınıyor."

Erbaş, İslam medeniyetinin, ilim, irfan, sevgi medeniyeti olduğuna işaret ederek, geçmiş asırlarda bu ilkelere sarıldıklarında Müslümanların dünyaya yön verdiğini kaydetti.

"İnsanlığın maruz kaldığı sıkıntı ve sorunlar gençlerin azim ve gayretleriyle aşılacak"

Günümüzde dünyanın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlatan Erbaş, "Bir yanda savaşlar, işgaller, terör olayları diğer yanda sosyal problemler, bunalımlar, umutsuzluk insanlığı kuşatmış durumdadır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti milletimiz için kıymetli bir imkandır. İnsanlığın maruz kaldığı bütün bu sıkıntı ve sorunlar ancak gençlerin azim ve gayretleriyle aşılabilecektir. İslam'ın insanlığa hayat veren hakikatlerini insanlığa ulaştıracak ve geleceğe taşıyacak sizlersiniz inşallah. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Sizlerin niyet ve gayretiyle gelecek daha güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title