Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sömestir tatili kampında olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda öğrencilere hitap etti.

Öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, "Bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsur iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan gençlere sahip olmasıdır. Böyle bir neslin yetiştirilmesi de ancak güçlü ve kapsamlı bir eğitimle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Erbaş, doğru dini bilginin kılavuzluğunda sunulan eğitimin, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirtti.

"Umut neslidir"

Erbaş, imam hatip okullarının birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda birer şahsiyet ve irfan mektepleri olduğuna dikkati çekti.

Bu okulların inancını yaşamanın ve mukaddesatını yüceltmenin kurumsallaşmış hali olduğunu ifada eden Erbaş, "İmam hatipliler medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içinde geleceğe taşınmasını sağlayacak umut neslidir. Hayatı anlamlı kılan, mukaddes değerlerle hayatı kolaylaştıran, bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve öğrendiklerini hizmete dönüştüren bir nesildir imam hatip nesli." değerlendirmesinde bulundu.

İlmin amacının insanlara faydalı olmak olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Zalim İsrail'in, Filistin'de, Gazze'de nasıl gözlerini kırpmadan öldürdüklerini görüyorsunuz değil mi? Kim yaptı o bombaları, silahları? Bakınız onlar da bilgiyle yapılan, ilimle yapılan şeyler. O bombalar niye yapıldı? Bunları eğer masumların üzerine atılsın diye yaptılarsa onlar alim de olsa zalimdirler. Ama bizim inancımızda alimler zulmü ortadan kaldırmak için görevlendirilmişlerdir. Alimler, Peygamber varisidir. Bizim inancımızda ilim, irfan, bilgi, hikmet, insanlığa zarar vermek için değil, insanlığı huzura kavuşturmak, mutlu etmek için öğrenilir. İşte biz buna faydalı ilim diyoruz. Demek ki faydasız ilim de var ki Peygamber Efendimiz bundan Allah'a sığınıyor."

Erbaş, İslam medeniyetinin, ilim, irfan, sevgi medeniyeti olduğuna işaret ederek, geçmiş asırlarda bu ilkelere sarıldıklarında Müslümanların dünyaya yön verdiğini kaydetti.

"İnsanlığın maruz kaldığı sıkıntı ve sorunlar gençlerin azim ve gayretleriyle aşılacak"

Günümüzde dünyanın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlatan Erbaş, "Bir yanda savaşlar, işgaller, terör olayları diğer yanda sosyal problemler, bunalımlar, umutsuzluk insanlığı kuşatmış durumdadır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti milletimiz için kıymetli bir imkandır. İnsanlığın maruz kaldığı bütün bu sıkıntı ve sorunlar ancak gençlerin azim ve gayretleriyle aşılabilecektir. İslam'ın insanlığa hayat veren hakikatlerini insanlığa ulaştıracak ve geleceğe taşıyacak sizlersiniz inşallah. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Sizlerin niyet ve gayretiyle gelecek daha güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.