Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Almış olduğumuz eğitimler bizi daha merhametli hale getirmeli"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Almış olduğumuz eğitimler bizi daha merhametli hale getirmeli, daha adil hale getirmeli, daha şefkatli daha muhabbet taşıyan bir gönle sahip olmamızı gerçekleştirmeli" dedi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen icazet törenine katıldıktan sonra Rize Belediyesi ve Rize Valiliğini ziyaret etti. Erbaş ziyaret programlarının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere seslenen Erbaş, "Gençler, inşallah hem eğitim alırken hem de eğitim aldıktan sonra gittiğiniz her yerde çalıştığınız her yerde bunu yaşatmaya devam edeceksiniz. Bulunduğunuz her yerden inancımız ve değerlerimizi en güzel şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Zaten ilmin amacı da budur. Almış olduğumuz eğitimler bizi daha merhametli hale getirmeli, daha adil hale getirmeli, daha şefkatli daha muhabbet taşıyan bir gönle sahip olmamızı gerçekleştirmeli. Bizler mademki ilim medeniyetinin mensuplarıyız, bunları hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız" dedi.

İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara da değinen Başkan Erbaş "'Vardığınız yerdeki kadınları, çocukları, bebekleri, o yerin hayvanlarını eşeklerini, öküzlerini, her şeyini, gördüğünüz bütün canlıları öldürünüz' der mi haşa tanrı diyeyim hadi Allah. Böyle bir tanrı olur mu? Buna göre amel ediyorlar. O güzel İslam peygamberi Hazreti İsa'nın getirdiği İslam'ı Hristiyanlık haline getirenler daha sonra Hristiyanlığı da 100 parçaya bölerek onun içerisinden evanjelizm diye bir tarikat çıkaranlar, o tarikatı Hristiyan Siyonizm'i haline getirenler, Yahudi siyonistlerini adeta parmaklarında oynatarak, Orta Doğu'yu kan gölü haline nasıl getiriyorlar? Dinler tarihi eserlerinde bunu okumanız lazım" ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve çok sayıda öğrenci katıldı. - RİZE