Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsveç ve F-16 konuları Türkiye-ABD ilişkileri için yeni bir fırsat

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 sürecinin tamamlanmış olması, iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde birbirlerini daha iyi anlaması için yeni bir fırsat penceresi sunması gerektiğini düşünüyoruz. Biz Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla olan ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Diğer konu da FETÖ ile ilgili beklentilerimizi ciddiye alıp bu konuda bir adım atması. Biz meseleye müttefiklik ruhu bakımından yaklaşıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Sözcüsü Keçeli, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın göreve geldiği günden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti. Keçeli, Bakan Fidan'ın Arnavutluk-Bulgaristan ve Romanya temaslarının pozitif geçtiğini ve kapsayıcı olduğunu belirterek; hem siyasi partilerle hem kanaat önderleriyle görüşüldüğünü ve somut sonuçların da orta ve uzun vadede alınacağını söyledi. Keçeli, Bakan Fidan'ın Libya ziyareti hakkında ise Libya'nın toprak bütünlüğü ve istikrarının, Libya'daki iç çatışmalar başladığı günden bu yana Türkiye tarafından izlenen istikrarlı bir politika olduğunu söyledi.

FİDAN, MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSINA KATILACAK

Bakan Fidan'ın Malta ziyaretinde Türkiye'nin Bingazi Konsolosluğu'nun yakın zamanda açılacağını duyurduğunu anımsatan Keçeli, henüz resmi bir tarih olmadığını; ancak kısa bir zaman içinde Bingazi'de Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyete geçeceğini bildirdi. Keçeli, yarın Ankara'da Bakan Fidan'ın Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile ayrı ayrı ortak basın toplantıları gerçekleştireceğini hatırlattı.

Sonrasında Fidan'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını bildiren Keçeli, Münih Güvenlik Konferansı'nın dünyada çok sayıda karar alıcının katıldığı siyaset ve güvenlik konularının yoğunca konuşulduğu bir platform olduğunu belirterek, burada Fidan'ın yaklaşık 20 ikili görüşme yapacağını ve İsrail-Hamas çatışmaları sebebiyle Gazze'de yaşanan insani trajediye ilişkin mesajlar vereceğini söyledi.

Fidan'ın 2024 G20 Brezilya Zirvesi'ne katılacağını da belirten Keçeli, bu yılki toplantının ana temasının adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek olduğunu söyledi. Öte yandan zirvedeki 2 gündem maddesini açıklayan Keçeli maddelerin; 'Küresel Yönetişim Reformu' ve 'Uluslararası gerilimlerde G-20'nin rolü' olduğunu bildirdi.

ADF'DE GAZZE İÇİN YÜKSEK DÜZEYLİ PANEL

Keçeli, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle yapılamayan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) bu sene 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini belirterek, "Ana tema, krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak. Ana tema altında yapay zekadan, ara buluculuğa, bölgesel meselelerden, gıda krizine çok sayıda toplantı yapılacak. Şu aşamada 40 panel düzenlenmesi öngörülüyor. Gazze için yüksek düzeyli özel bir panel olacak. Katılımın geçtiğimiz bir önceki ADF'nin bile ötesine geçtiğini görüyoruz. 1'nci AFD'ye 10 devlet başkanı, 43 bakan ve 2 bin katılımcı vardı. 2022'de 17 devlet başkanı, 80 bakan ve 3 bin 300 katılımcı vardı. Bugün itibarıyla 3'ncü ADF'ye 21 devlet ve hükümet başkanı katılımını teyit ettiler, 59'u dışişleri bakanı olmak üzere 80'den fazla bakan Antalya'da olacak ve toplam 4 bin katılımcı olmasını bekliyoruz. Bu rakamların artmasını bekliyoruz. Zamanı gelince kimler olduğunu sizlerle paylaşacağız" dedi.

'GAZZE'YE 34 BİN TON İNSANİ YARDIM SÖZ KONUSU'

Keçeli, Türkiye'nin Gazze konusunda öteden beri; ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların Gazze'ye bir an önce ulaşması, Filistinlilerin yerlerinden edilmelerine yönelik politikaların son bulması ve gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmesinin engellenmesini istediğini söyledi. Keçeli, "İki devletli çözümle Filistin-İsrail sorununa kalıcı çözüm istiyoruz. Bu konuda uluslararası parametreler bellidir, diplomasinin unuttuğumuz metotlarıyla bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz. Tanık olduğumuz şeyler sözlerle ifade edilemez hale geldi. Büyük bir ihtimal İsrail uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk bakımından işlenmesi mümkün olan bütün suçları bu işin sonunda işlemiş olacak. Gazze'ye bizim 34 bin ton insani yardım söz konusu oldu. Bunlardan yaklaşık 7 bin 400 ton ve 32 ambulans deniz ve hava yoluyla Mısır'a ulaştırıldı. Bu yardımın çok büyük oranda Gazzelilere ulaştığını gördük. Bu konuda Mısır hükumetine teşekkür etmek istiyoruz" dedi.

1359 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Keçeli ayrıca AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde her hafta Gazze'ye 127 bin ton içme suyunun Mısır Kızılay'ı ile ortaklaşa bir şekilde sevk edildiğini açıkladı. Keçeli, Gazze'de sahra hastanesi kurulması konusunu da yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan küçük bir heyet Gazze'de saha araştırması yaptılar. Tabii sahra hastanesi kurulabilmesi için belirli bir ekipman da gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımızda son aşamaya gelmek üzereyiz" dedi.

Bugüne kadar 1359 Türk ve KKTC vatandaşını ve yakınını Gazze'den tahliye ettiklerini belirten Keçeli, şu anda tahliye işlemleri takip edilen 1097 kişi olduğunu, bu listelerin düzenli olarak güncellendiğini kaydetti. Keçeli, Refah Kapısı'ndaki gelişmelerden de fazlasıyla rahatsız olduklarını belirterek, "Refah'ta yaşananları artık İsrail'in Gazze halkına uyguladığı zulmün kategorik olarak 'yerinden edinme' noktasına geldiğini gösteriyor. Bu da uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk açısından bir suç teşkil ediyor. Bir an önce bunun durması lazım" dedi.

'F-16 DOSYASINI MSB'YE DEVRETTİK'

Keçeli, Türkiye'nin ABD'den F-16 alımına ilişkin süreci de değerlendirerek, "Kongre onay süreci Türkiye saatiyle Pazar sabah 08.00'de sona erdi ve biz o noktada son derece mutlu bir şekilde bu dosyayı Milli Savunma Bakanlığı'na devrettik. Bundan sonraki süreçte bu konudaki teknik süreci onlardan daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz" dedi.

Türk-Amerikan ilişkilerini de değerlendiren Keçeli, "Bazı yorumcular Türk-Amerikan ilişkilerinde normalleşmeden bahsetti. Aslında normalleşme ifadesi biraz fazla güçlü oluyor. İlişkilerimizin seviyesinde, Amerika ile olan diyaloğumuzun derinliğinde hiçbir zaman azalma olmadı. Öte yandan İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 sürecinin tamamlanmış olması, iki ülkenin iki müttefik ülkenin karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde birbirlerini daha iyi anlaması için yeni bir fırsat penceresi sunması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim Amerika'dan beklentimiz çok açık. Biz Amerika'nın PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla olan ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Tabii bir diğer konu da Amerika'nın FETÖ ile ilgili beklentilerimizi ciddiye alıp bu konuda bir adım atması. Biz bu meseleye müttefiklik ruhu bakımından yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Keçeli, Türkiye'nin Amerika'dan beklentilerinin çok açık olduğunu ve bu konuları Amerikalılarla konuşmaya devam edeceklerini, Amerika ile ilişkilerin daha da güçlendirilebileceğini belirtti. Keçeli, ayrıca Bakan Fidan'ın göreve geldiğinden bu yana ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile 8 kez yüz yüze görüştüklerini ve en az da 10 telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı.

'PUTİN'İN ÜLKEMİZE ZİYARETİ HER ZAMAN GÜNDEMDE'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ertelenen ziyareti hakkındaki soruyu yanıtlayan Keçeli, "Erteleme kelimesi kullanılıyor; ama hiçbir zaman resmi olarak bir ziyaret tarihi açıklanmamıştı. Bu yüzden bir bakımdan 'erteleme' kelimesi doğru değil. Sayın Putin'in ülkemize ziyareti her zaman gündemde, bugün de gündemde. Ne zaman Cumhurbaşkanımızın takvimine alınırsa, nerede yapılacaksa o toplantı o gün Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanacaktır" dedi.

Keçeli, Ukrayna'nın, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne alternatif olarak Romanya ve Bulgaristan karasularından geçen yeni bir çalışma başlattığını belirterek "Biz bu çalışmayı destekliyoruz. Diğer taraftan gerek ihraç edilen tahılın miktarı gerekse de Karadeniz'in genel güvenliğine yansımaları bakımından biz Karadeniz'de tahıl girişiminin canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Ayrıca Rusya-Ukrayna sorununun çözüme kavuşması noktasında Türkiye'nin masada olan bir teklifi olduğunu anımsatan Keçeli, "Taraflar kendilerini ne zaman müzakere etmeye hazır hissederlerse biz bunu kolaylaştırmaya hazırız; ancak bunun için esas olan tarafların kendi iradeleridir. Dışarıdan bir barış girişimi, bir arabuluculuk girişimi empoze edilemez. Karadeniz'in güvenliği bizim için çok önemli. Bu yüzden Montrö Anlaşması'na sahip çıkıyoruz. Sayın Bakanımız, Bulgaristan'da ve Romanya'da yaptığı açıklamalarda da bu konuya değindi. Biz Karadeniz'de Ukrayna'daki savaşın başlamasının hemen ardından Montrö'yü uygulamaya koyduk, ilgili maddesini harekete geçirdik" dedi.

Keçeli, Schengen Bölgesi için Türk vatandaşlarına vize serbestisine yönelik soruyu ise "Biz vize serbestisinde yüzde 92 oranında aslında süreci tamamlamış durumdayız. Yerine getirilmemiş 6 kriter var; ancak aynı diğer konularda da olduğu gibi AB'nin ciddi bir siyasi irade ortaya koyması gerekiyor. Biz bu konuyu, ikili ve çok tarafı platformlarda sürekli dikkate getiriyoruz" dedi.