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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendiğini bildirdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, her iki taraf için uygun bir tarihe ertelenen ziyaretin Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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