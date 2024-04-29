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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Riyad'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Antony Blinken Sosyal Medya Riyad Politika Güncel Haberler

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