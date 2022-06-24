Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Park ile telefonda görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Park ile telefonda görüştü

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Park ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Park Jin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Park'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler de ele alındı.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kore Güncel Haberler

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