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Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Gambiya'da görüşmelerde bulundu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi. Bozay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da bulunan Bakan Fidan'ın katılacağı toplantılar öncesinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, başkent Banjul'da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bozay'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan'ın katılacağı 15. İslam Zirvesi hazırlık toplantıları için Gambiya'da bulunan Bakan Yardımcımız Mehmet Kemal Bozay, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Yüksek İslam Konseyi Başkanı Şeyh Essa Darboe ve Banjul Belediye Başkanı Rohey Malekh Lowe ile görüşmüş, iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek projeleri ele almıştır."

Bakan Fidan, 4-5 Mayıs'ta İİT 15. İslam Zirvesi'ne katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın, 4-5 Mayıs'ta İİT 15. İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Gambiya'nın başkenti Banjul'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Zirvede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının acilen sona erdirilmesi ve kalıcı çözüme yönelik somut adımların karara bağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kemal Bozay Gambiya Uluslararası Diplomasi Politika Güncel Haberler

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