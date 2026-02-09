Dilovası yangının iddianamesi yazıldı, otopsi raporları açıklandı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturmada eksiklikler nedeniyle iade edilen iddianame, tamamlanan incelemelerin ardından yeniden düzenlenip mahkemeye sunulurken, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporları da dosyaya girdi. Raporda, ölen 7 kişinin ölüm nedenleri, ayrıntılarıyla ortaya konuldu.

Dilovası'na bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki kozmetik fabrikasında, geçen yıl 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16), Esma Gikan (65), Hanım Gülek (65) ve Tuncay Yıldız (48) hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden şirket sahibi Kurtuluş Oransal, şirket yetkilileri İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla; Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerden G.B., H.E., Ö.A. ve Güven Demirbaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 30 Kasım 2025'te tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirip, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, hayatını kaybetti.

BİRÇOK İSİM AÇIĞA ALINDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin (OSGB) Sorumlu Müdürü Ünal Aslan ile fabrika binasını kozmetik firmasına kiraya veren mal sahibi Güven Demirbaş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve 1 personelin açığa alındığını duyurdu. Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan da açığa alındı.

4 SANIĞA 'OLASI KAST'TAN, 8 SANIK İÇİN 'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTENDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 91 sayfalık iddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'Nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 8 sanığın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar, 4 sanığın 'Suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca, Ümit Çelik, Ünal Arslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Güven Demirbaş, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma', Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat'ın ise 'Suçluyu kayırma' yönünden dava açılması istenildi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, suçun işlenip işlenmediğini ortaya koyacak deliller toplanmadan düzenlendiği gerekçesiyle iddianamenin başsavcılığa iadesine karar verdi. İade kararında, dosya kapsamındaki bilirkişi heyeti raporuna dikkat çekildi. Raporda, olayın yaşandığı kozmetik firması Ravive Kozmetik ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firması Lykke Kozmetik arasındaki ilişkinin fason üretim mi, yoksa ortak üretim mi olduğuna dair kesin bir tespite varılamadığı belirtildi. Mahkeme, bu belirsizliğin, şüpheliler Gökberk Güngör ve Aleyna Oransal'ın kusur durumunu doğrudan etkilediğini kaydetti. Bu nedenle her 2 firmaya ait ticari defterlerin, faturaların, ham madde alım belgelerinin, ham madde tedarikçileri ile ürün satışı yapılan firmaların yetkililerinin incelenmesi ve tanık olarak dinlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu araştırmalar yapılmadan düzenlenen iddianamenin, suçun sübutuna etki eden delil eksikliği taşıdığı belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLERİN İNCELEMESİ TAMAMLANMADI

Mahkeme kararında, şüphelilerden ele geçirilen cep telefonları ve laptop gibi dijital materyallerin imaj alma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmadığına işaret edildi. Dijital incelemelerden elde edilecek verilerin, şüphelilerin lehine veya aleyhine yeni deliller oluşturabileceği değerlendirilerek, bu eksiklik giderilmeden iddianame düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kararda, şüphelilere ait HTS (arama, mesaj ve baz istasyonu) kayıtlarının analiz sonuçları beklenmeden iddianame düzenlendiği kaydedildi. Mahkeme, HTS kayıtlarının özellikle 'Suçluyu kayırma' suçunun sübutu açısından doğrudan etkili olabileceğini vurguladı.

2 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianame, eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden düzenlenerek Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yeni iddianamede, Ümit Ç. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan, Abdurrahman B. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkarıldığı ifadeleri yer aldı. 4 mağdur, 13 müşteki ve 16 şüphelinin olduğu iddianamede Ravive Kozmetik ve Lykke Kozmetik hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi. Yeni iddianamede, ilk hazırlanan iddianamede talep edilen suçlamalar ve istenen cezalar değişmedi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından 9 Ocak 2026'da düzenlenen otopsi raporlarında, "Maktuller Esma Gikan, Şengül Yılmaz, Nisanur Taşdemir, Tuğba Taşdemir ve Hanım Gülek'in, yangın ortamında kalmaya bağlı dumandan boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldükleri, maktul Cansu Esetoğlu'nun ise ani patlama sonucu meydana gelen yüksek ısı maruziyetine bağlı gelişen karbonizasyon derecesinde yanıklar ve dumandan boğulma sonucu öldüğü tespit edilmiştir" ifadeleriyle ölüm nedenleri yer aldı.

ELEKTRİKÇİ DİNLENDİ

Yeniden düzenlenen iddianamede 2022 yılında tesisin elektrik işlerini yapan Ali Ç.'nin ifadesi de yer aldı. Daha önce Kurtuluş Oransal'ın Dilovası'ndaki bir iş yerinin elektrik tesisatını yaptığını, Oransal'ın memnun kaldığı için kendisiyle çalışmak istediğini belirten Ali Ç., tahmini 18 Eylül 2022'de Ravive Kozmetik isimli iş yerine gittiğini, gittiğinde alt kat ve üst kat şeklinde iki katlı bir bina olduğunu, Ravive Kozmetik isimli iş yerinde alt ve üst katta halihazırda bir elektrik tesisatının zaten mevcut olduğunu, Oransal'ın üst katta iş yerindeki bulunan makinelerin elektrik kablolarının çekilmesini ve kontrol panosu yapılmasını söylediğini, o sırada iş yerinde makinelerin henüz olmadığını, makinelerin işi bitirdiği gün geldiğini ve kablo bağlantıları kendisinin yapmadığını, tam olarak makine bağlantılarının yapılıp bittiği ana kadar orada olmadığını anlattı.

'NE DEDİYSE ONU YAPTIM'

Ali Ç. ifadesinin devamında makine bağlantılarını, makinelerin marka servis hizmetlerine yaptırdıklarını bildiğini, kendisinin işi bittikten sonra oradan ayrıldığını, sadece makinelerin geleceği yere doğru ek elektrik hattı çektiğini, dediği gibi binanın ve iş yerinin zaten mevcut elektrik tesisatının bulunduğunu, elektrik işini yaptığına dair fatura olmadığını, Oransal'ın tarifi üzerine, ne dedi ise onu yaptığını, bu iş yerine ek olarak çektiği hatta kaçak olmadığını ve hattın düzgün çalıştığını kontrol ettiğini, çektiği hattın düzgün çalıştığını, çektiği elektrik hattında sonradan bir değişiklik yapılıp yapılmadığını bilmediğini, işi bitirdikten sonra bir daha oraya gitmediğini, Ravive Kozmetik isimli iş yerindeki kendisinden önce elektrik tesisatını yapan firma veya kişileri bilmediğini, iş yerinin bina elektrik hattı ve ofisin elektrik tesisatlarının olduğunu, ayrıca bu bina ve ofis elektrik hattı kaçak akım rölesinin de mevcut olduğunu, eğer kaçak olsaydı kaçak akım rölesi sayesinde elektrik sisteminin devreyi durdurduğunu ancak böyle bir durumun kendisinin hat çektiği sırada olmadığını söyledi.

GÖRÜŞMELER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin teslim ettiği cep telefonu, laptop bilgisayar ve benzeri dijital materyallerin inceleme sonuçları da bu iddianamede yer aldı. Olayın meydana geldiği gün şüpheliler arasında birçok görüşme bulunduğu belirtilen incelemede, bir kişinin şüpheli Gökberk Güngör'e, "Çok acele etmenize gerek yok, pazartesi o zaman konuşalım. Yarın biz seçimleri yapınca. Bu arada İstanbul'da mı fabrikanız?" sorusuna şüphelinin, "Ofisimiz İstanbul Ataşehir'de fabrikamız Dilovası'nda" şeklinde cevap verdiği raporda yer aldı. Kurtuluş Oransal ile şüpheli Gökberk Güngör'ün görüşmelerinin ürün siparişlerine ilişkin olduğu da belirtilen incelemede, Gökberk Güngör'ün Aleyna Oransal ile Lykke Kozmetik Ltd. Şti.'nin kuruluşuna, şirketin ünvanına ve şirket sembolüne ilişkin 2021 yılına ait yazışmalarının bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Olayın meydana geldiği gün, Abdurrahman Bayat ile Gökberk Güngör arasında geçen görüşmede Bayat'ın Gökberk'e diğer şüpheli İsmail Oransal tarafından yazılı talimatların yer aldığı dosyanın gönderildiği, bu dosyada özetle İsmail Oransal'ın laptoplarını gönderdiğini belirterek gelecek parayı Aleyna Oransal'ın hesabına atmasını, çekleri tahsil etmesini, kendisinden 15-20 gün haber alınamadığı takdirde çekin Çetin isimli kişiye teslimine, yine kendisinin ve ağabeyi Altay Ali Oransal'ın cep telefonlarının kendisine emanet olduğuna dair talimatlar yer aldığı da incelemede yer aldı.