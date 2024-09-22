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Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
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Kara para aklama davasından yargılanan Dilan Polat, tahliye edildikten sonra eşi Engin Polat'ın cezaevinden kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektuptaki, "Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri." ifadeleri dikkat çekti.

Dilan Polat, cezaevinden tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta, "Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri." ifadeleri yer aldı.

DİLAN POLAT, EŞİNİN CEZAEVİNDEN YAZDIĞI MEKTUBU PAYLAŞTI

Cezaevinden geçtiğimiz haftalarda tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinden tahliye olduktan sonra kocası Engin Polat'ın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Mektupta Engin Polat'ın, "Gelince konuşuruz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

"YAPMAN GEREKENLERİ GELİNCE KONUŞURUZ"

Mektupta şu ifadeler yer aldı: "Canım sevgilim çok şükür bitti. Hepsi geçecek, bugünler de bitecek. Hiçbir şeye kafanı takma. Bol bol yemek ye, çocuklarımızla ilgilen. Yarın geleceksin. Hala hayal gibi. Çok şükür. Sevinçten her yerim ağrıyor. Dayak yemiş gibiyim. Seni çok seviyorum. Yarın gelince konuşuruz zaten yapman gerekenleri. Seni seviyorum Allah'a emanet oldu. 9 ay 18 gün kaldın burada. Beni bitirdin, maymun ettin beni. Oh be! Şimdi ben rahat rahat yatacağım.

Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı

POLAT DAVASI

Kara para aklama davasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı. Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kalmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Engin Polat Dilan Polat Engin Polat Dilan Polat Güncel

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

Gaffar Okkanın adını spor tesislerinden silen diyarbakırlı kardeşlerimi çok tebrik ediyorum şimdi oraya bir isim yazmak lazım bana göre değilde size göre oraya verilecek en uygun isim geçmişte isyan ettiği için elim bir şekilde armut gibi ağaca asılan şeyh saitt efendi hazretlerinin ismi olur herdalde açılışa yareniniz hüdaparıda davet etmeniz size yakışacak en uygun davranış olur

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Perwer:

Yeter artık,

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Mert Kalyoncu:

Bu ülkede devletin ve adaletin olmadığının kanıtı bunların dışarıda dolaşması.

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Zafer Ayyıldız:

Bıktık be haber yapmanızdan şu görgüzüleri hiçmi adam gibi adam kalmadıda bu ülkede bunları haber yapıyorsunuz ekmeklerine yağ sürüyorsunuz bunların

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Mesut Demirhan:

ülkenin geldiği şu duruma bak it kopuk gündemde

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