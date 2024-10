Depremde Kaybettiklerine Rağmen Dede Mesleğine Devam Ediyor

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 9 yakınının yanı sıra ev ve işyerini kaybeden mezeci, acılarını bir kenara bırakarak dede mesleğini sürdürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan meze ustası Mehmet Çayırcı'nın Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yeri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Depremlerde anne, dayı, hala ve kuzenlerinin de arasında bulunduğu 9 yakınını, evini ve ekmek teknesini kaybeden Çayırcı, afetin ardından bir süreliğine Tokat'a taşındı.

Mesleğinden ve memleketinden ayrı kalmaya dayanamayan Çayırcı daha sonra Hatay'a dönerek ilk olarak bir ev kiraladı.

Acılarını bir kenara bırakarak dede mesleğini sürdürmeye karar veren Çayırcı, Akasya Mahallesi'nde kiraladığı 25 metrekarelik bir iş yerinde tezgahın başına geçti.

"İşbirliği yaparak memleketi ayağa kaldıracağız"

Mehmet Çayırcı, AA muhabirine, depremlerde yaşadıkları acıların ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Afette kaybettiği annesi ve sevdiklerinin yerinin dolmadığını anlatan Çayırcı, "Depremlerde çok kaybım var, 9'u birinci dereceden akrabalarım. Çekirdek ailemde bir şey yok ama çok zor, buna da şükür diyoruz." dedi.

Çayırcı, depremlerin ardından ayrıldığı memleketinin hasretine sadece birkaç ay dayanabildiğini dile getirdi.

Yeniden döndüğü Hatay'da acılarını bir kenara bırakıp dede mesleği mezeciliği sürdürmek için tezgahın başına geçtiğini belirten Çayırcı, şöyle konuştu:

"Arkadaş ve kardeşlerimin yardımıyla şu anki çalıştırdığımız iş yerini bulduk. Burada ufaktan ufaktan başladık. Hem yerimiz belli olsun hem de memlekette bir hareket olsun istedik. Bir şeyler olsun ki insanlar ümitlensin, geri dönsünler çünkü bizim insanımız başka yerde yapamaz. Ben her şeye rağmen ne tezgahımdan ne işimden ne de memleketimden vazgeçemedim. Bu şehir bizim her şeyimiz. Biz dışarıda kayboluyoruz, burada var oluyoruz. İnşallah her şey iyi olacak ve memleketimiz yeniden ayağa kalkacak. Devletimizin ve milletimizin çabalarıyla güzel günler gelecek inşallah. İşbirliği yaparak memleketi ayağa kaldıracağız."