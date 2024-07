DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Emeklilere kaynak bulamıyorlar

(ANKARA) - Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştirerek, "Bu emekliler ocak ayında zam zamanı geldiği zaman 12 bin 500 lira üzerinden zam alamayacaklar. Emeklilere zam tartışmaları başlarken utanmadan sıkılmadan hiçbir mahcubiyet hissetmeden 'kaynak yok' diyorlar. Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için emeklilere kaynak bulamıyorlar" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İktidar, ötekileştirme politikasından besleniyor"

Sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koçyiğit, "Ortada hali hazırda bir yasa var. 2014'te çıkan 5199 sayılı yasa var. Bu yasanın eksikliklerinin giderilmesi, etkin uygulanması mümkün. Bunların hiçbirini yapmadılar. Şimdi toplu bir köpek katliamının önünü açacak bir teklifi getirdiler ve apar topar geçirmek istiyorlar. 20 yıldır iktidar olan bir AKP gerçeği var. Halihazırda bir yasa ve bununla beraber Meclis'in daha önce kurduğu araştırma komisyonu ve raporu var. Bu yasa, araştırma komisyonu raporu gözetilerek, eksiklikleri giderilebilir. Ama bunu yapmayı tercih etmiyorlar. İktidar düşmanlaştırmadan, nefretten ve ötekileştirme politikasından besleniyor. Bu anlamıyla da bugün getirdikleri hayvanları katliam yasasının da bunun bir parçası olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

"Tür soykırımına varacak yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışıyorlar"

DEM Parti milletvekilleri olarak komisyon görüşmelerinde sokak hayvanlarına yönelik yasanın neden geçmemesi yönünde bilgilendirmelerde bulunduklarını söyleyen Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarını köpek saldırılarında yitirmiş insanları istismar edecek, onların acıları üzerine bu yasayı meşrulaştırmaya çalışacak kadar aslında gerçekten aymaz bir akıl olduğunu da gördük. Kürtleri Alevileri, Ermenileri, kadınları, sığınmacıları, LGBTİ+'ları ötekileştiren, düşmanlaştıran ve onun siyaset kuran akıl bugün sokakta yaşayan köpekleri katlederek, bu politikasını yeni bir aşamaya getirmek ve buradan faşizmi kurumsallaştırarak tam bir tür soykırımına varacak bir yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışıyor. Biz buna razı olmayacağız. Bugünkü sokak köpeklerinin sorunlarının kaynağında AKP iktidarının olduğunu biliyoruz."

"Milyonlarca insan kredi kartlarıyla geçiniyor"

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Koçyiğit, "Milyonlarca insan sefalet ücretiyle, açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Milyonlarca insan gündelik yaşamını kredi kartlarıyla devam ettirmeye çalışıyor. Borç batağına saplanmış Türkiye halkları gerçeği var" diye konuştu.

"Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için..."

"Emekli ve emekçiyle dalga geçen bazı yaklaşımlar olduğunu da görüyoruz" ifadelerini kullanan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bekleyin enflasyon düşecek, maaşlarınızın alım gücü artacak. Refaha ulaşacaksınız' diyorlar. Bunu söyleyen, her gün talan eden, kasaları boşaltan, her gün halkın sırtına yeni vergi yükleri bindiren iktidarın bizzat kendisi. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya tamamladılar. Ama baktığımız zaman kök maaşlarda yine bir artış olduğunu görmüyoruz. Kök maaş artmadığı için her zam döneminde emekliler, eski düşük ücretleri üzerinden zam alıyor. Bunun kendisi de emeklilerimizi büyük bir açlığa ve sefalete mahkum ediyor. 12 bin 500 liraya tamamlanan emekli maaşları yaklaşık 2 milyon emekliyi etkiliyor. Bu emeklilerin kendisi ocak ayında zam zamanı geldiği zaman 12 bin 500 lira üzerinden zam alamayacaklar. Emeklilere zam tartışmaları başlarken utanmadan sıkılmadan hiçbir mahcubiyet hissetmeden 'kaynak yok' diyorlar. Emeklilere ayıracakları kaynakları sermayeye, yandaşlara kaymak yaptıkları için emeklilere kaynak bulamıyorlar. AKP-MHP iktidarı, 22 yılda halktan 3 trilyon dolar vergi toplamış. Kişi başı milli gelirin 10 bin doların altında olduğu bir ülkede, kişi başına 35 bin dolar vergi toplamış. Bu para korkunç bir para. Buradan soruyoruz, bu parayı nereye harcadınız? Halkın paralarını kime peşkeş çektiniz?"