Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Ulu Cami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, söyledikleri her şeyin referansının Türkiye'ye kazandırdıkları eser ve hizmetler olduğunu kaydetti.

Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 10 bin 632 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesini kurduklarını, gençlik ve sporda 10 bin 278 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını anlattı.

Erdoğan, Bursa'ya 81 spor tesisi inşa ettiklerini, bu tesisler arasında 43 bin seyirci kapasiteli Timsah Arena Stadyumu, Atıcılar Spor Kompleksi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nin de bulunduğunu dile getirdi.

Bursalı ihtiyaç sahiplerine 11 milyar lira kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan, sağlıkta, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere, toplamda 3 bin 994 yataklı 29 hastane dahil, 88 sağlık tesisi yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, şehir hastanesi standardında 1315 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatını tamamladıklarını, test ve devreye alma işlemleri bittikten sonra 3 ay içinde hasta kabulüne başlayacaklarını ifade etti.

Uludağ Üniversitesi bünyesinde 250 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin inşasının sürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Bursa'ya 1000 yataklı bir hastane daha yapmayı planladıklarını kaydetti.

"Bursa'daki 11 millet bahçesi projemizden 7'sinin yapımını tamamladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ eliyle Bursa'da toplam 23 bin 547 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 2 bin 943 konutun yapımına devam ettiklerini anlattı.

Bursa'da 54 bin 292 konut ve ticari alanı dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, 20 bin 416 adet bağımsız bölümün dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Hanlar Bölgesinin, 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbesiyle adeta bir açık hava müzesi olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ulu Cami ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Yeri kaybolan Sarıca Sungur Mescidi'nin duvarlarını ve hazire alanını bularak yeniden ihya edip, ibadete açtık. Bursa'daki 11 millet bahçesi projemizden 7'sinin yapımını tamamladık. Dünya Göçebe Oyunları Millet Bahçesi'nin yapımına devam ediyoruz. Üçünün proje çalışmaları sürüyor."

"Bu ay açtığımız Yenişehir-Bilecik bölünmüş yoluyla seyahat süresi 50 dakikadan 25 dakikaya indi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 200 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 608 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun yanı sıra diğer yatırımlarla şehri, ilçeleriyle ve diğer illerle konforlu bir ulaşım ağına kavuşturduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bu ay açtığımız Yenişehir-Bilecik bölünmüş yoluyla seyahat süresi 50 dakikadan 25 dakikaya indi. Mudanya-Gemlik yolunu, Çalı yolunun ikinci etabını, Doğancı Tüneli'ni, İznik Çevre Yolu'nu bu sene bitiriyoruz. Dursunbey Tavşanlı yolunu, Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolunu seneye tamamlıyoruz. Şehrimizi ülkemizin hızlı tren ağına bağlayacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşasına devam ediyoruz. Biten etapları hizmete açmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bursa'ya 24 baraj, 3 içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 9 yeraltı depolama tesisi ve 12 HES kazandırdıklarını aktardı.

İznik Barajı, Karacabey Gölecik Barajı, İnegöl Hocaköy barajları ile Yeşildere Barajı sulamasının yapımına devam ettiklerini belirten Erdoğan, Bursa'da 568 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, inşa safhasındakilerle 59 bin dekar araziyi daha sulayacaklarını kaydetti.

Bursalı çiftçilere 43 milyar lirayı aşkın tarımsal hibe desteği verdiklerini anımsatan Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 teknokent, 132 araştırma-geliştirme merkezi, 31 tasarım merkezi kurduk. Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 514 binden 1 milyon 100 bin seviyesine çıktı. İstihdamı desteklemek için Bursalı işverenlerimize 27 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide, abone sayısı 1 milyon 113 bin olan Bursa'nın tüm ilçelerine doğal gaz arzını sağladık." şeklinde konuştu.

"Sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Erdoğan, konuşması esnasında, Bursa'ya yaptıkları yatırımların yer aldığı videoyu alandaki katılımcılarla izledi.

Videonun sona ermesinin ardından, "Evet, biz Bursa'ya aşığız. Aşık mıyız?" sorusunu yönelttiği katılımcılardan "Evet." yanıtını alan Erdoğan, "Öyleyse pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Öyleyse 2 günümüz var. Durmak yok." dedi.

Erdoğan, "Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak bakanlarımla yoğun bir çalışma içerisinde, sizlere efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından "Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı size emanet ediyorum. Sahip çıkıyor musunuz?" diyen Erdoğan'a katılımcılar, "Evet" yanıtını verdi.

Mitingden notlar

Mitingde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da birer konuşma yaptı.

Programın sonunda Erdoğan, Bursa büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tek tek platforma davet ederek, vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye davet ettiği çocuklarla fotoğraf çektirdi, onlara harçlık verdi.

Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, daha sonra alandan Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile ayrıldı.

Erdoğan, güzergahtaki vatandaşları da selamlayarak, çocuklara oyuncak dağıttı.

(Bitti)