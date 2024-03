Erdoğan: İzmir'in önündeki engelleri Hamza ile birlikte kaldıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin her hizmetin destekçisi olacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, bugün ilk teravinin kılınacağını ve sahura kalkılacağını anımsatarak, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Milli irade bayramını en coşkulu kutlayacağımız yerlerden biri inşallah İzmir olacak." ifadesini kullandı.

Boş laflarının olmadığını, icraat ve projelerle konuştuklarını ve konuşmaya devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla İzmir'e 21 yılda 449 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını bildirdi.

Eğitim alanında İzmir'e 11 bin 687 adet yeni derslik inşa ettiklerini, şehirde üçü devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurduklarını, 26 bin 431 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binalarını hizmete açtıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Peki, İzmir'in belediyesi acaba kaç tane yurt binası yaptı, hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Ama yalan bol, laf ola beri gele. Halkapınar, Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel stadyumları başta olmak üzere 115 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 17 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 2 bin 60 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 4 bin 670 yataklı 47 hastanenin aralarında olduğu 129 sağlık tesisini şehrinize kazandırdık. TOKİ kanalıyla 21 bin konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik, 4 bin 163 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrinizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 62 bin 683 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehir sınırları içerisinde 6 adet atık su arıtma tesisi varken, bugün 70 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz."

"İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız"

Erdoğan, İzmir'de beş millet bahçesi projesinden birinin yapımının devam ettiğini, ikisinin ihale aşamasında olduğunu, diğer ikisiyle ilgili çalışmaların ise sürdürdüğü bildirdi.

Ulaştırmada 618 kilometre ilave bölünmüş yol yaparak, İzmir'in bölünmüş yol uzunluğunu 985 kilometreye çıkardıkların vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yolları dahil olmak üzere İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. İzmir'e bin 674 metre çift tüp tünel ve bağlantı yollarıyla uzunluğu 2 bin 520 metreyi bulan Konak Tüneli'ni kazandırdık. Etaplar halinde inşa ettiğimiz 55 kilometre uzunluğundaki İzmir Çevre Yolu'nu bitirdik, yeni çevre yolu projelerini tamamladık. İnşallah, en kısa sürede yapımına başlıyoruz. Sabuncubeli Tüneli'ni 4 bin 70 metre uzunluğunda çift tüp şeklinde bitirerek trafiğe açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı yolunu inşa ettik. Torbalı-Kemalpaşa ayrımı köprülü kavşağını tamamladık. Halen inşası devam eden çok sayıda projeyi önümüzdeki yıl ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Biz, İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız. Gerekenleri biz yapacağız, merkezi yönetim olarak yapacağız."

Erdoğan, demir yollarında İzmir sınırları içindeki konvansiyonel hattı da yenilediklerinin altını çizerek, Aliağa-Selçuk arasındaki İZBAN'ı, Kemalpaşa Organize Sanayi bölgesine demir yolu bağlantı hattını bitirdiklerini bildirdi.

İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın yapımına etaplar halinde devam ettiklerini belirten Erdoğan, Halkapınar-Otogar raylı sistem hattını ihale aşamasına getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nı baştan aşağı yenileyerek, yolcu sayısını beş katına çıkardıklarını anımsatarak, "20 yıl önce Adnan Menderes Havalimanı'nın halini düşünün. Neydi, ama biz geldik ne oldu. Mesele bu." dedi.

Mordoğan-Eski Foça ve Güzelbahçe Yalı balıkçı barınaklarını, Sığacık, Çeşme ve Yeni Foça yat limanlarını tamamladıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son 21 yılda 38 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 109 taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 8 yer altı depolama tesisi yaptık. İzmir'de 94 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan 5 baraj daha inşa ediyoruz. Bitirdiğimiz sulama tesisleriyle 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık, çiftçilerimize yıllık 3 milyar 750 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasında yer alan 4 sulama tesisimizle 115 bin dekar araziyi daha sulayacağız. İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 64 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. 4 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi ve 4 teknopark kurduk."

"Yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız"

Organize tarım bölgelerinin yapımına devam ettiklerini de vurgulayan Erdoğan, üç organize tarım bölgesinin faaliyete geçmesiyle çoğu kadın olmak üzere 8 bin kişiye ilave iş imkanı sağlanacağını bildirdi.

Erdoğan, istihdamı desteklemek için İzmir'deki işverenlere 30 milyar lira prim desteği verdiklerini söyledi.

Enerjide yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan İzmir'de, nüfusun yüzde 91'ine doğal gaz imkanı sunduklarını belirten Erdoğan, bu yıl Çeşme'ye, 2026'da Karaburun'a doğal gaz arzı sağlamayı planladıklarını duyurdu.

İzmir'e yapılan hizmetlere ilişkin videonun gösteriminin ardından Erdoğan, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yerel yönetimlerle işbirliği içinde çok daha fazlasını ilave edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, konuşmasını "İzmir'in önündeki engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle birlikte birer birer kaldıracağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız ile belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız." sözleriyle tamamladı.

Mitingden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Mitinge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile Cumhur İttifakı'nın İzmir milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

(Bitti)