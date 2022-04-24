Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna olumlu baktıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, müzakere sürecinde gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ve garantörlük konusuna olumlu baktıklarını dile getirdi.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Müzakere, Güncel, Haberler

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