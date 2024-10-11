Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı." dedi.

Sırbistan'daki bir otelde düzenlenen Türkiye- Sırbistan İş Forumu'nda bir konuşma yapan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederek, bakanların, iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdikleri bu ziyaretin Sırbistan'la işbirliğine verdikleri önemin açık bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nun iki ülke ve iş adamları için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini, ülkeler arasındaki işbirliğini tarihi ve kültürel bağlardan ilham alarak daha da geliştirme gayretinde olduklarını söyledi.

Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan'la birlikte çalıştıklarını, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın ufkunu, ticaret diplomasimizin siz kıymetli temsilcileriyle dünyanın her yerinde yenilikçi ve etkili girişimlerle genişletmek için durmaksızın mesai harcıyoruz. Sırbistan, değerli dostum liderliğinde her alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan'ın ekonomik yükselişini biz de yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. 2023 senesinde bölgeye yönelik yabancı yatırımların yüzde 60'ından fazlasının 4,5 milyar avroyla Sırbistan'a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Ekonomik ve ticari işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak görüyoruz."

"Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut"

Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacmine işaret ederek, "İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı." dedi.

Bu senenin ilk 9 ayında geçen senenin rakamını yakalamanın, güçlenen ivmenin işareti olduğuna değinen Erdoğan, "Tabii bizim asıl hedefimiz 5 milyar dolar. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretlerimizi Sırbistan makamlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Burada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk firmalarının Sırbistan'da ayrıca yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağladığını, müteahhitlerin ise 95 adet projeyle 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladıklarını söyledi.

"Halkbank'ın buradaki faaliyetleri, Sırbistan ekonomisinin geleceğine olan güvenimizin delili"

Sırbistan'da 842 firmanın faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Erdoğan, "Fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Halkbank'ın buradaki faaliyetleri, Türkiye olarak Sırbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir. Bu başarıların elde edilmesinde, yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, firmalarımızın sorunlarıyla bizzat ilgilenen, iş insanlarımıza kapısını her daim açık tutan değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in hiç şüphesiz büyük katkıları bulunuyor." diye konuştu.

Erdoğan, Vucic'in bu samimi ve güçlü desteğinin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine yürekten inandığını, bugün Vucic ile yaptığı görüşmelerde, iş dünyasına nasıl daha fazla katkıda bulunacaklarını enine boyuna değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye ile Sırbistan iş çevreleri arasında çok geniş bir işbirliği imkanı olduğu hususunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile mutabık olduklarını aktaran Erdoğan, "Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için daha fazla çalışacağız. Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında da önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha çok faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayiine yönelik de önemli adımları birlikte atmak her iki ülkenin de menfaatine olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısındaki konuşmasını hatırlatarak, "Bilhassa savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa kapsamındaki projelerde de Sırbistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

Turizmde rekor beklentisi

İki ülke arasındaki ilişkilerde ulaşılan yüksek seviyenin bir diğer tezahürünün de turizm alanında tesis edilen yakın işbirliği olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasında turizm sektörünün gelişimi hem ekonomilerimize hem halklarımız arasındaki bağlara önemli katkılar sunuyor. Bu senenin sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının, 360 bin olan 2022 yılındaki rekoru aşacağını ümit ediyorum. Türk vatandaşlarının da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sıraya yerleşmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Kimlikle seyahat protokolünün onaylanmasını müteakip bu sayılarda tabiatıyla kayda değer bir artış yaşanmasını bekliyoruz."

Mevkidaşı Vucic'le gündemlerindeki konuları yapıcı ve samimi bir atmosferde tüm yönleriyle ele aldıklarını belirten Erdoğan, farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşmayla ilişkilerinin ahdi zeminini güçlendirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli dostumun Türkiye'ye, Türkiye ile yakın münasebetlere ve Türk iş dünyasına verdiği önemi ve değeri ben çok iyi biliyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinde ulaştığımız müstesna seviyede Sayın Vucic'in şahsi gayretlerinin çok büyük payı var." diye konuştu.

Ortak çalışmalardan alınan güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Değerli dostum Sayın Vucic'le birlikte bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Foruma Türkiye'den 150, Sırbistan'dan 180 katılımcı

İş Forumu'nun yeni kapıların açılmasına, ortaklaşa gerçekleştirilecek yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da forumda Türkiye'den 150, Sırbistan'dan 180 katılımcının yer aldığını kaydetti.

Yeşil ve dijital dönüşüm konusuna dikkati çeken Olpak, bu konuda iki ülkenin ortak adımlar atabileceğini belirtti.

Foruma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ile Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marko Cadez de katıldı.