Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu merkezin (Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi) diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu merkezin ( Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi) diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.

Sözlerine "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Sayın Aziz Efendi Hasanoviç, Sisak, Moslavina vilayetinin değerli sakinleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Buradan sizlerin vasıtasıyla Hırvatistan ve Balkanlar'da yüreği bizimle çarpan tüm kardeşlerime, tüm dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sözlerimin hemen başında her birinize Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum. Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden, Bosna Hersek'ten diğer çevre ülkelerden dost ve kardeşimizle buluşmamızı, kucaklaşmamızı nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç'e ve onların nezdinde tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum."

Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusunun ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç tarafından gündeme getirildiğini aktaran Erdoğan, "Kolinda Hanım projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkanlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı Aralık ayından itibaren TİKA'da dahil oldu. Sayın Kitaroviç'in 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle merkezin nehirler şehri Sisak'ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kıymetli eserin başta Sisak halkı olmak üzere tüm dost ve kardeşlere hayırlı olmasını diledi.

(Sürecek)