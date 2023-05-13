Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak televizyon yayınında konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ak Parti olarak, ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan hiç kimseye ve hiçbir kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Habertürk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu seçimlerde yaklaşık 6 milyon gencin ilk oyunu kullanacağı belirtilerek, "Peki siz yaptıklarınızla, vaatlerinizle ikna edebildiğinizi düşünüyor musunuz gençleri? şeklinde yöneltilen soruya Erdoğan, her şeyden önce gençlerin çok heyecanlı olduğunu, bunu Külliye'de gençlerle yaptıkları toplantıda çok açık ve net gördüğünü söyledi.

Erdoğan, bunun ilk görüşme olmadığını, her ay toplantı yaptıklarını, bu defa katılımı biraz yüksek tuttuklarını ve 300 kadar gencin Külliye'deki toplantıya katıldığını belirtti.

Gençlerin birbirinden farklı olduğunu aktaran Erdoğan, "Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, tarih alanlarına ve siyasete yönelik sorular yönelttiler. Biz de bu sorulara cevaplarımızı verdik. Bu cevaplarla birlikte toplantı sonrasında aramızda ciddi bir sinerjinin doğduğuna kani oldum. Bunlar sadece Ankara'nın belli üniversiteleri değil, Türkiye genelinde birçok üniversiteden buraya gelen gençlerdi. Bu da beni ayrıca mutlu etti. Sevindim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam 4 bin kadar gencin katıldığı bir toplantı yapıldığını kaydederek, gençlerin daha çok İstanbul'un üniversite gençliğinden olduğunu, programın soru-cevaptan öte kendi konuşması ve ödül törenini kapsadığını anlattı.

Ödül töreninde bilim, sanat, spor, kültür alanında deprem bölgesinden gelenlere ödül verdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu 4 bin gencin heyecanı beni ciddi manada etkiledi. Konuşmamın her paragrafında oradaki genç kitlenin nasıl ayaklandığını, nasıl heyecanlandığını gördüm. Külliye'de ise karşılıklı soru cevap oldu. Bu karşılıklı soru-cevapta da yaklaşık 30'u aşkın genç orada sorular yönelttiler. İnşallah o gençleri verdiğim cevaplarla tatmin etmiş olurum. Toplantının sonrasında yoğun bir resim talebinde bulunulması da bu heyecanı, bu aşkı gösterdi. Gençlik siyasete de mütemayil, bu havayı aldım. Temennim o ki 21 yılda gençlerimizin birçok hayalini gerçekleştirdik. Harcı biz kaldırdık. Biz geldiğimizde burs 45 liraydı. Şimdi taban tavan baktığınız zaman 850 liradan asgari ücrete kadar verdiğimiz burslar var. Krediyi zaten saymıyorum. Burs önemli çünkü bursun ödenmesi söz konusu değil ama kredide devlette veya herhangi bir SSK'lı iş yerinde göreve başladıktan sonra ödeme var, faizi yok, hiçbir şeyi yok. Bunu sağlayan biziz. Bu kapıları açan biziz. Tabii böyle bir durum karşısında özellikle de 6 milyonu aşkın bir genç seçmen bu seçimde hakikaten etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda da gençlikle aramızdaki muhabbet bayağı ileri derecede."

"LGBT'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Ak Parti'nin ülkede 85 milyon insanın tamamının hakkını, hukukunu, beklentilerini hayata geçirmiş bir parti olduğunu belirten Erdoğan, hiç kimsenin farklılığına karşı özel husumet beslemelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan, milletin temelini oluşturan aile yapısını koruma, evlatların geleceğine sahip çıkma sorumlulukları olduğunun altını çizerek, "LGBT türü akımların, bireylerin kendi dünyalarında yaşadığı sapkınlıklar olmaktan çıkıp, toplumsal dayatmaya dönüşmesi, milli varlığımızı tehdit eder. Bu tür sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz. Bu yöndeki gayretleri tasvip de edemeyiz. AK Parti olarak, ülkemizde LGBT'nin savunulmasına, yaygınlaştırılmasına karşı mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. LGBT'yi savunan hiç kimseye ve hiçbir kuruma asla müsamaha göstermeyeceğiz." diye konuştu.

"Güçlü ailelere sahip değilseniz, güçlü bir millet oluşturamazsınız"

Konuyla ilgili tavırlarının bu kadar net olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aileyi korumaya yönelik olarak anayasa değişikliğine dair bir teklif verdik. Meclis'in çalışma takvimi içerisinde bunu gerçekleştiremedik. Seçim sonrasında yine adımlarımızı atacağız. Birilerinin bu sapkın akımların oyuncağı haline dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. İnşallah, 14 Mayıs'tan sonra ülkemizde bu konuda da önemli gelişmelerin yaşandığına şahitlik edeceğiz. Allah rahmet eylesin Oğuzhan Bey, İstanbul Sözleşmesi'ni bir kenara koyma adımını attığımızda, bana bizzat arayarak teşekkür etmişti. Şimdi 'Bunu tekrar getireceğiz.' diyenler, aslında kendi içlerinde bir çatışmanın içindeler. Kaldı ki şu an Saadet Partisi'nin başındaki LGBT'ye karşı bir tavır ortaya koyuyor mu? Koymuyor. Açıkça söylüyorum, LGBT, AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızamaz. CHP'ye sızar mı? Tam içinde. İYİ Parti, tam içinde. HDP, tam içinde. Savunuyorlar, bu konuda ciddi tutuculukları var. "

Erdoğan, aile kurumunu tehdit eden ne varsa bütün sapkın akımlara karşı tavırlarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Çelişkili ittifaklara karşı gücümüzü tam manasıyla koyacağız. Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Güçlü ailelere sahip değilseniz, güçlü bir millet oluşturamazsınız. O yüzden seçim öncesi attığımız bu adımın devamını sağlayacağız." dedi.

"Hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tuttuk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtleri terör örgütleriyle aynileştirme gayretinin küresel bir tezgah olduğunun altını çizerek, "PKK sadece tıpkı diğer eli kanlı örgütler gibi sadece bir terör örgütüdür. Buradan Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Burada ister istemez Selo'ya gelmem lazım. Selo niçin içeride? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne sebep olan, onları sokağa döken Selo değil mi? Onları sokağa döktükten sonra bu 51 kardeşimiz öldü. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bir hukuk devletinde bu Kürt kardeşlerimizin hakkını, hukukunu aramak da bizim görevimiz. O yavru Yasin Börü'yü öldüren bu alçaklar değil mi? Kimse bunların hesabını sormuyor." ifadelerini kullandı.

"Bölgede, Kürtçe konuşulmasının önünü biz açtık"

Erdoğan, öldürülen Kürtlerin hukukunu korumanın ve aramanın kendi görevleri olduğuna işaret ederek, "Şu anda partimde bunca Kürt kardeşimiz var. Bakanlık yapan kardeşlerimiz var. Şanlıurfa'dan Bekir Bey, aynı zamanda Adalet Bakanım Kürt'tür. Yozgatlı diye onu Kürt değil sanıyorlar. Şu anda Şanlıurfa'da liste başına Bekir Bey'i koydum. Oturuşuyla, kalkışıyla, geçmişiyle, yetişmişliğiyle Bekir Bey, bu noktada İnşallah Şanlıurfa'ya yakışacak bir aday olmuştur. Hayatımız boyunca Kürt kardeşlerimizi PKK'dan ayrı tuttuk, tutuyoruz. AK Parti, Türkiye'de en çok Kürt kardeşlerimizin oyunu alan partidir. Bölgede, Kürtçe konuşulmasının önünü biz açtık. Kürtçe bilboardların asılması bizim yaptığımız atılımlarla oldu." dedi.

"Ülkemizde Kürt kardeşlerimizle ilgili bir sorun yoktur" diyen Erdoğan, "Sorun, terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin iradesini gasbetme sorunudur, özellikle onun siyasi uzantısının bunu istismar etme sorunudur. Kürt kardeşlerimizin yavrularını Kandil'e kaçıranların hesabını kim verecek? Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, asla böyle bir ayrıma, bölücülüğe fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Kimlik siyasetini biz değil, terör örgütü ve onun uzantısı olan parti yapıyor." şeklinde konuştu.

"AK Parti'nin kapısı, ülkesine düşmanlık edenlere kapalıdır"

Erdoğan, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nn HDP ile ortaklığının HÜDA PAR'ın kendileriyle birlikte olmasıyla kıyas dahi edilemeyeceğini vurgulayarak, "HDP, terör örgütü PKK ile ilişkisini reddetmek şöyle dursun, tam tersi her gün selam göndererek aradaki bağını sürekli teyit ediyor. HÜDA PAR'ın ise kendisine atfedilen terör örgütüne ilişkisine dair herhangi bir emare olmadığı gibi kendilerinin de bu konuda çok açık reddi var. Kabul etmiyorlar böyle bir şeyi. Aslında bu konuyu uzun uzun tartışmaya gerek yok. İnternetten açın, HDP mitingine bakın, bir de HÜDA PAR mitingine bakın. Birinde tek bir Türk bayrağı bile göremeyeceksiniz. Atılan sloganların tamamı da terör örgütü desteklemeye yönelik sloganlardır. Diğerinde ise sadece Türk bayrağı ve kendi parti bayrağını göreceksiniz. Atılan sloganlar da milli birlik ve beraberliğimize yöneliktir. Mesele bu kadar basittir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, ülkesine ve milletine bağlı herkes ile ittifak yapabileceğini belirten Erdoğan, "Ülkesine ve milletine düşmanlık eden, bölücülük peşinde koşan herkese de kapımız kapalıdır." dedi.

(Sürecek)