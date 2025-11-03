Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Ülkemizde Ne de Komşularımızın Topraklarında Artık Terörün Hiçbir Çeşidini Görmek İstemiyoruz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında inşallah kazanan, 86 milyonun her bir ferdi olacak. Sadece ülkemiz değil; Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı tüm imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak bunun için yapıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz. Bundan hiç kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum: Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır, bir ve beraberdir. Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa, turizme; hasılı ekonomik kalkınmaya yöneltmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabinemizin 2. döneminin 51. toplantısını az önce tamamladık. Ekonomiden turizme, sahipsiz sokak hayvanlarından güvenliğe kadar geniş bir yelpazede gündemimizdeki meseleleri değerlendirdik. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün, Türk siyasi tarihine 'Anadolu İhtilali' olarak geçen 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bugün itibarıyla iktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün alıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Konuşmamın hemen başında, 58. Hükümet'ten bugüne kadar Bakanlar Kurulu ve kabinelerimizde görev alan tüm arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Her birine ülkemize, milletimize ve davamıza olan hizmetleri dolayısıyla ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum.

"İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız"

Şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek isterim: Bundan tam 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak, bugün de aynı heyecanı, aynı coşkuyu, aynı gururu hücrelerimize kadar taşıyoruz. İlk günkü gibi Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet sevdalısıyız. İnşallah daha nice yıllar azimle, aşkla, şevkle, tutkuyla milletimize hizmet üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelemizi sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm uluslararası toplantılarda, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü biçimde savunuyoruz.

Değerli arkadaşlar, büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine son toplantımızdan bu yana hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik. 17 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun beşincisini gerçekleştirdik. Kıtayla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaretimiz, 2024 yılı sonunda 40 milyar dolara yaklaştı. Türk müteahhitler Afrika'da toplam değeri 97 milyar doları bulan 2 binden fazla proje üstlendi. Kıta genelindeki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 15 milyar doları aştı. İnşallah gelecek sene düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bu ilişkileri daha da ilerleteceğiz.

Sadece Afrika ile değil, Körfez'deki kardeşlerimizle de münasebetlerimizi güçlendiriyoruz. 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez ziyaretimiz bu bakımdan oldukça faydalı geçti. Bu ziyaretten enerji, savunma sanayii, eğitim, yatırımlar ve teknoloji gibi alanlarda iş birliğini içeren toplam 24 anlaşmayla döndük. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u ziyaretimiz sırasında Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı ülkesini ve hükümetini şikayet etmek için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz işte böyle stratejik hamlelerle Türkiye'yi bölgesinin cazibe merkezi haline getiriyoruz.

"Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı yurt dışından güç devşirmeye çalıştı"

Burada bir üzüntümü de samimiyetle paylaşmak istiyorum. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği 'yurt dışında Türkiye Partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat Sayın Genel Başkan, diğer bütün taahhütleri gibi maalesef bunun da arkasında duramadı. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi; iç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı, hatta yurt dışındaki yoldaşlarından güç devşirmeye çalıştı. İki alkış almak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem başında bulunduğu 100 yıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. İcbar edildiğini düşündüğüm bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.

500 bin sosyal konut projesi

Değerli basın mensupları, Umman'dan dönüşümüzün hemen ertesi günü İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek başlattığımız konut projesinde 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. İstanbul'daki 100 bin konutun yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız her iki projemizle ilgili detayları paylaştı. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, kuralar Aralık ayında çekiliyor. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz. Projelerimizin bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

"Türkiye, tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya devam edecek"

28 Ekim'de Türk savunma sanayii adına iftihar verici bir tören vesilesiyle yine milletimizin huzurundaydık. Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ilk beş tesisinden biri olan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca uzun ve zorlu testlerden başarıyla geçen milli muharebe tankımız ALTAY'ın kahraman ordumuza ilk teslimatını yaptık. Hedefimiz 6 yıl içinde 250 ALTAY tankını Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emrine vermektir. BMC firmamıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği olan her bir kardeşime, bilhassa proje ortaklarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum.

Geçen hafta ülkemizin hava savunma kapasitesini daha da güçlendiren anlaşmaların imzalandığı iki önemli ziyaret düzenlendi. Önce Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Starmer'i, ardından Almanya Şansölyesi Sayın Merz'i heyetleriyle birlikte Ankara'da ağırladık. Her iki misafirimizle de başta yatırım, ticaret ve savunma olmak üzere ikili gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair mutabakatla bu alanda yeni bir dönemi başlattık. Bir yandan yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, aynı zamanda Avrupalı müttefiklerimizle 'kazan-kazan' temelinde savunma iş birliğimizi güçlendireceğiz.

Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız. Bir defa biz şundan eminiz: İlk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağımız HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa, tüm süreç tamamlandığında Allah'ın izniyle KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır. İspanya Hükümeti'nin geçen hafta 45 adet HÜRJET alımını onaylamasını bu iddialı duruşumuzun bir ispatı olarak görüyoruz. Bunun arkasının geleceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Türkiye, önüne çıkarılan tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.

"Cumhuriyetimizin 2. asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz"

Aziz milletim, değerli basın mensupları, geçtiğimiz çarşamba günü bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde, şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediyeyle Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, külliyemizdeki resepsiyonu teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarına ve tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak, ittifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin 2. asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

"Rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz"

Nitekim 1 Kasım Cumartesi günü çevre alanında muhteşem bir eserin açılışını yaptık. 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni İstanbullu kardeşlerimizin ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. Böylece yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, sergi alanından Millet Kıraathanesi'ne; parkı, havuzu, sosyal donatılarıyla Türkiye'nin en büyük şehir parkını İstanbul'umuza kazandırmış olduk. Burası, Allah korusun afet zamanında toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı Millet Bahçemizde, herhangi bir afet durumunda 40 bin çadır kurulabilecek. İstanbul'umuz, yeşil alanın ötesinde deprem riskine karşı milyonların sığınabileceği devasa bir toplanma merkezini de kazanmış oldu. Millet Bahçemizin İstanbul'umuz ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, emeği geçen tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Tabii bunların dışında son toplantımızdan bu yana birçok uluslararası etkinliğe iştirak ettik, İstanbul'da ve Ankara'da kabuller gerçekleştirdik. Emanetini taşıdığımız milletimizin güvenine layık olmanın gayreti içindeyiz. İnşallah bundan sonra da rehavete ve tekebbüre kapılmadan 86 milyon için ter dökmeyi sürdüreceğiz.

"Milletten para kazanıp millete hak ettiği hizmeti, sunmakta özen göstermeyenlerin tepesine biniyoruz"

Değerli arkadaşlar, 2002'den itibaren en büyük atılımın yaşandığı sektörlerin başında malum turizm geliyor. 23 sene önce 13,2 milyon olan ziyaretçi sayımız, geçen yıl 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerimiz ise 12 milyar dolar seviyesinden 2024 senesinde 61,1 milyar dolara yükseldi. Sektörümüzü 'kum, deniz, güneş' üçgeninden çıkararak, sağlıktan kongreye, spordan kültür turizmine kadar farklı alanlarda geliştirdik. Anadolu'nun her bir şehri adeta bir açık hava müzesidir. Ancak bu eşsiz potansiyeli henüz tam manasıyla değerlendiremiyoruz. Rant hırsı, ihmal veya tedbirsizlik gibi sebeplerle son dönemde yaşanan facialar maalesef sektörümüzün üzerine hak etmediği bir gölge düşürdü.

Bilhassa 21 Ocak tarihinde Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 canımızı kaybettiğimiz otel yangınının yüreklerimize açtığı yaralar halen tazedir. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Geçtiğimiz günlerde açıklanan mahkeme kararları, inanıyorum ki bir nebze de olsa yüreklerdeki yangına su serpmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürecin de takipçisi olacağız. İşini düzgün yapanlarla elbette bir sorunumuz yok. Ancak milletten para kazanıp millete hak ettiği hizmeti, güvenliği ve konforu sunmakta özen göstermeyenlerin tepesine biniyoruz. Açık söylüyorum: Bu konuda en küçük bir tavizimiz yoktur ve olmayacaktır.

Gözünü para hırsı bürümüş vicdansızlara da, bölgemizdeki gerginliklere de rağmen turizm sektörümüzün ilerleyişi sürüyor. 2025 yılının ilk 9 ayına ait veriler kısa süre önce açıklandı. Buna göre, ilk 9 ayda ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 40 milyon 993 bin oldu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 büyüme anlamına geliyor. Turizm gelirinde de geçen seneye kıyasla iyi bir yerdeyiz. 2025 yılının ilk 9 ayında ülkemiz tam 50 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu, tüm zamanların üç çeyrek rekorudur. İlk 9 aylık gelirimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı. Bu rakamlar doğrultusunda, 2025 yıl sonunda 64 milyar dolar olan gelir hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü söyleyebilirim. Bizim için önemli bir veri de kişi başı gecelik harcamadır. İlk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 9 artışla 116 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından bu rakam 103 dolar oldu. Bu umut verici rakamların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında inşallah kazanan, 86 milyonun her bir ferdi olacak"

Değerli arkadaşlar, şurası bir gerçek ki Türkiye'nin potansiyeli bunların çok çok üstündedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz, görenleri kendine hayran bırakan tabi ve tarihi güzelliklerine rağmen turizmde hak ettiği payı uzun yıllardır alamadı. Bunun en büyük nedeni, sizin de bildiğiniz üzere, terördür. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle inşallah bu engeli de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok farklı bir ivme yakalayacak. Bölge şehirlerimiz turizmde de şaha kalkacak. İstikrarını, güvenliğini, huzurunu ve kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle hiç kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır, Antalya kadar Van, Bursa kadar Bitlis kazanacak. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında inşallah kazanan, 86 milyonun her bir ferdi olacak.

Sadece ülkemiz değil; Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı tüm imkanlardan istifade edecek. Ne yapıyorsak bunun için yapıyor, bunun için mücadele ediyoruz. Terörle, şiddetle, silahla ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz. Bundan hiç kimseye hayır gelmez. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz. Altını çizerek tekrar söylüyorum: Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri ve sahipleriyiz. Mazimiz gibi geleceğimiz de ortaktır, bir ve beraberdir. Özellikle son 40 yılda çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz. Kaynaklarımızı eğitime, sanayiye, tarıma, sağlığa, turizme; hasılı ekonomik kalkınmaya yöneltmek istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Hem iktidar ve ittifak olarak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. İstikbalin mutlu ve müreffeh günlerini birlikte inşa edeceğiz. Ayrılığa düşmeden, birbirimize güvenerek, müştereklerimizi büyüterek, empatiyle yaklaşarak parlak yarınlara beraberce yürüyeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."