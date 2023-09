CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLETİN KURUMLARI ARTIK MİLLETE HİZMET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor, belli odaklara ve yapılara değil 85 milyonun tamamına hizmet ediyor. Cumhurla Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Tuzla'da bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül ve vatandaşlar katıldı. Deniz Harp Okulu'ndan 454 Türk, 12'si yabancı olmak üzere 466 bahriyeli diplomasını aldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

"MİLLETİMİZİ AYAKTA TUTAN BİRLİK BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİNE SAHİP ÇIKMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Büyük Zafer'in 101. yıldönümünün hemen ertesinde bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Türk milletinin hürriyet sevdasının timsali olan Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Üzerinde özgürce yaşadığımız vatan topraklarını canları pahasına bizlere miras bırakan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekasını, milletimizin huzur ve esenliğini temin için fedakarca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerimize Rabbimden başarılar diliyorum. Dün Ankara'da önce Kara Harp Okulumuzun diploma ve sancak devir teslim törenine iştirak ettik. Burada harbiyelilerimizin ve dünyanın 15 farklı ülkesinden gelen misafir öğrencilerimizin mezuniyet sevincini paylaştık. Ardından yine büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramımızı kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla 4 yıl boyunca başlayan 100. yıl anma törenlerimizi inşallah 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle taçlandıracağız. Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz için de yeni bir başlangıcı ifade eden Cumhuriyetimizi sadece konserlere sadece görsel şölenlere boğmak doğru bir yaklaşım değildir. Asıl mesele anma etkinliklerini aynı zamanda Cumhuriyetin temsil ettiği değerleri anlama, bu vesileyle milletçe büyük bir coşkuyla geleceğe yürümektir. Bu önemli yıldönümlerini milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunun kilometre taşlarından biri haline getirebilmektir. Cumhurla Cumhuriyeti buluşturan ve kaynaştıran bir yönetim olarak 2023 senesini hak ettiği şekilde idrak etmenin gayretindeyiz. Acısı tatlısı, doğrusu yanlışıyla bir asrı tamamlarken geçmişin kapsamlı bir muhasebesini yapmamız gerekiyor. Buradan çıkaracağımız dersler ışığında da gelecek asırdaki yol haritamızı şekillendirmemiz önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır. Toplu vuran yürekleri hiçbir topun tankın, silahın sindiremeyeceğini, son olarak 15 Temmuz'da hep beraber bir kez daha gördük" dedi.

"MEZUN OLAN 454 TÜRK VE 12 MİSAFİR ÖĞRENCİMİZİN HER BİRİNİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyoruz. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Dünkü programlarımızın ardından bugün de sizlerin heyecanına ortak oluyoruz. Deniz Harp Okulumuzdan mezun olan 454 Türk ve 12 misafir öğrencimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Engin birikimleriyle mezunlarımızın yetişmesine katkı veren tüm hocalarımızı ve komutanlarımızı kutluyorum. Vatana millete devlete ve insanlığa böylesine hayırlı evlatlar yetiştiren kıymetli ailelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizim gözümüzde birer kültür elçimiz olan misafir öğrencilerimize başarılar diliyorum. Deniz Harp Okulumuz bu sene 250. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 1773 yılında Kaptan-ı derya Gazi Hasan Paşa tarafından kurulan okulumuz tam 2.5 asırdır yetiştirdiği bahriyelilerle donanmamızın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Deniz Harp Okulu'muzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi minnetle yad ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde eğitim ve müfredat bakımından yenilenen daha modern ve sivil bir yapıya kavuşan okulumuzun başarı grafiği sürekli yükselmektedir. " şeklinde konuştu.

"SİNSİ NİYETLERİ BOŞA DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında hayata geçirdiğimiz reformlar burada da hamdolsun meyvesini vermiştir. Çağın gerektirdiği her türlü teorik ve pratik eğitimi alan bahriyelilerimiz, başta şehadet kültürümüzü olmak üzere, bizi biz yapan kadim değerlerimizi özümseyerek göreve hazırlanmaktadır. Üniversite yönetimlerinin bir müfredatı günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına göre devamlı geliştirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Geçmişte hem demokrasimize hem de ordumuzun imajına ve disiplinine zarar veren sıkıntılı durumlarla karşılaşmıştık. Bunların bir daha yaşanmaması için her türlü tedbiri aldık, alıyoruz ve alacağız. Türkiye'nin ne 27 Mayıs, ne 12 Eylül, ne 28 Şubat, ne de 15 Temmuz benzeri vakalara tahammülü yoktur. Vatana hizmet, görevini en iyi şekilde yaparak olur. Bu anlayışın kök salmasıyla birlikte devlet kurumlarının artık başarılarıyla gündeme geldiğini görüyoruz. Ordumuz vatanımızın güvenliğini sağlayarak, emniyetimiz vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin ederek istihbaratımız ülkemize karşı yürütülen yıkıcı faaliyetleri engelleyerek dış işlerimiz Türkiye'nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunarak yargımız bağımsız ve tarafsız bir şekilde adalet dağıtarak hasılı, devletin temel kurumları artık sadece işini yapıyor, belli odaklara ve yapılara değil 85 milyonun tamamına hizmet ediyor. Milletimiz de bu tablo karşısında kurumlarımıza daha fazla sahip çıkmakta, özellikle kahraman ordumuzun adeta üzerine titremektedir. Ordumuzla halkımızın arasını açmayı hedefleyen 15 Temmuz ihaneti bu açıdan da başarısız olmuştur. İnşallah bundan sonra da sinsi niyetleri boşa düşürmeye devam edeceğiz. " dedi.

"SAVUNMA SANAYİMİZ BUGÜN YÜZDE 80 YERLİ HALE GELMİŞTİR"

Erdoğan, "Türkiye savaşlar ve gerilimlerle dolu bir coğrafyada istikrar abidesi olarak yıldızı parlayan bir ülkedir. Dünyanın en stratejik iki su yolu olan İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na sahibiz. Rusya, Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla birlikte tüm insanlığın gözü adeta Karadeniz'e çevrildi. Akdeniz küresel ticarette oynadığı kritik rolün yanı sıra barındırdığı enerji kaynaklarıyla öne çıkıyor. Bir asır önce büyük güçlerin rekabet alanı olan bölgemiz bugün de aynı mücadelelere sahne oluyor. Kaosun ve belirsizliğin arttığı bir denklemde Türkiye askeri, diplomatik, ekonomik ve siyasi hamleleriyle kendinden söz ettirmektedir. Savunma sanayi alanında attığımız adımlar milletimize güven aşılarken, hasımlarımızın yüreklerine korku salmıştır. Artık milli savunmamız, savunma sanayimiz özellikle bundan 20 yıl önce yüzde 20 itibariyle yerliyken bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı silahsız insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü zaten herkes kabul ediyor. Savaş gemisi teknolojisinde de kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz. Nisan ayında hizmete aldığımız donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yla bu alanda yeni bir lige yükseldik. Bayraktar TB3 SİHA, Kızılelma ve Hür Jet hafif taarruz uçağımızın iniş kalkış yapabileceği bir SİHA gemisine sahip olduk. TCG Anadolu sayesinde tabur büyüklüğünde bir kuvveti, ana üst desteği ihtiyacı olmadan Ege, Akdeniz ve Karadeniz'deki kriz bölgelerine kolayca intikal ettirebileceğiz. Sadece oyun kuran değil, gerektiğinde aleyhimize olan oyunları da bozan bir ülkeyiz. Bunun hamasi bir söylemden öte hakikatin ta kendisi olduğunu son yıllarda pek çok kez gösterdik. Ülkemiz bir terör koridoruyla kuşatılmak istendiğinde tüm tehditlere ve baskılara rağmen Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz askeri harekatlarla, terör devleti heveslerini kursaklarda bıraktık. Cudi'de bunu yaptık; Gabar'da bunu yaptık; Tendürek'te bunu yaptık; Bestler Deresi'nde bunu yaptık ve teröristleri inlerinde inim inim inlettik" dedi.

"BÖLGEMİZDE BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN SAMİMİ ÇABA HARCIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'nın meşru hükümetine destek vererek hem bu ülkenin bölünmesinin önüne geçtik hem de Akdeniz'deki haklarımızı garanti altına aldık. Can Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde hiç düşünmeden tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yardımına koştuk. Böylece Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte yaklaşık 30 yıllık zulüm ve işgalin ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasını sağladık. Ege'ye yönelik mütecaviz eylemler karşısında sergilediğimiz tavır zaten tüm muhataplarımızca biliniyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin Doğu Akdeniz'deki hak ve hukukunu sonuna kadar savunuyoruz. DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden DHKP-C'sine eli kanlı canilerin hiçbirine nefes aldırmıyoruz. Teröristler nerede yuvalanmışsa önce tespit ediyor, sonra da hepsini tek tek imha ediyoruz. Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için de samimiyetle çaba harcıyoruz. Bundan sonra da aynı onurla her yerde bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz. Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Milli iradenin üstünde hiçbir güce izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeyeceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza istiklal ve istikbalimizin nişanesi olan ezanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkacağız. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan neyse onu yapacağız. İnşallah tüm bunları da sizlerle birlikte, siz bahriyelilerimizin azim, cesaret ve fedakarlığıyla başaracağız. " dedi.

"DENİZLERİNİZ SKAİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ HEP AÇIK OLSUN"

Erdoğan, mezun olan öğrencilere de seslendi. Cumhurbaşkanı "Değerli teğmenlerimiz, bugün teorik ve pratik eğitimlerimizi tamamlıyor, yeni bir hayata yelken açıyorsunuz. Deniz Kuvvetleri'nin şerefli birer subayı olarak inşallah daha nice seneler boyunca devletimize, ülkemize ve milletimize aşkla hizmet edeceksiniz. Her birinin adı milletimizin gönlüne nakşolmuş kaptan- ı deryalardan size ulaşan vazife bayrağını sizler de sonraki nesillere gururla devredeceksiniz. Emanet aldığınız bu aziz mirası hakkıyla taşıyarak en güzel şekilde teslim edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu kutlu mücadelenizde savaş gemilerimizin en tepe noktasında mahfuz olan mukaddes kitabımız sizlere yol gösterecektir. Anneler babalar özellikle sizlere sesleniyorum. Bu güzide evlatlarınızı sizler bizlere emanet ettiniz. Komutanlarımız, hocalarımız en güzel şekilde sizlerin bu emanetine sahip çıktılar ve onları bugüne hazırladılar. Bundan sonra teğmenlerimizle üsteğmen, yüzbaşı, yarbay, binbaşı, bu şekilde gurur duyacaksınız. O günleri göreceksiniz. Sizin bu gösterdiğiniz teveccühe, ilgiye, bizler de gerek şahsım Başkomutan ve tüm devlet yönetimi olarak teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan ve saldırıdan muhafaza eylesin. Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız hep açık olsun. Bu duygularla bir kez daha deniz harp okulumuzun öğrencilerini, ailelerini, üniversitemizin yönetimini ve hocalarını tebrik ediyorum. Teğmenlerimize önlerindeki uzun görev sürelerinde başarılar diliyorum. Dost ülkelere gidecek teğmenlerimizin oralardaki kardeşlerimize en kalbi selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okulu dereceyle bitiren askeri öğrencilere diploma vermesiyle sona erdi.