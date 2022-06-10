Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na Atama - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 üst düzey atama yaptı.

Erdoğan'ın Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı atamalar Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. Yapılan atamalar şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine İdris Ertuş;

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne Ömer İnan ve bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Ertuğrul Karalar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Mehmet Nezir Gül; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu atandı.

ANKA / Güncel