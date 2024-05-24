Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Albaraka İslami Finans Zirvesi'ne katılmak üzere Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'na hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan, Albaraka İslami Finans Zirvesi'ne katılmak için Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'na hareket etti.