Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Aihm Kararlarında İhlal Oranlarını Daha da Aşağı Çekeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Saat 16.40'ta başlayan toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla şu an ekranları başında bizleri ilgiyle, heyecanla takip eden tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ulaştırmadan güvenliğe pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizin 54. toplantısının ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Türk tarihinin ilk yazılı metinlerinden olan Orhun Kitabeleri'nde şöyle yazar: 'Bir şey yufka iken delmek kolaymış. İnce olanı koparmak kolay. Yufka kalın olursa onu delmek zor. İnce yoğun olursa kırmak zor imiş'. 86 milyon birlik ve beraberlik içinde, birbirimizden güç ve cesaret alarak hamdolsun her alanda büyük bir atılım halindeyiz. Dünyada merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken, Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru adım adım kararlılıkla ilerliyoruz. Milletçe hep beraber güzel günlere, her gün biraz daha yaklaşmanın umudunu ve heyecanını yaşıyoruz. Önümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın izniyle bunları aşacak iradeye, azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz.

"Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla biz bu topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik"

Tarihi tecrübelerimizden özellikle aldığımız güç ile bizi güçlü kılan, bizi dirayetli kılan; Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi fark etmeksizin birbirimize olan sarsılmaz bağlılığımızdır. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına, kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları, kimi zaman Alevi canlarımızı, kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek; tam tersine birbirimize daha sıkı kenetlenecek, kardeşliğimizi yüceltmenin yollarını arayacağız. Hazreti Mevlana'dan aldığımız ilhamla biz bu topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik. Bundan sonra da ne bu topraklara ne de bölgemize sevgiden, iyilikten, güzellikten, merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. Her zaman kucaklayıcı olacağız. Kimsenin dünya görüşüne, yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonun ebedi kardeşliğini büyütecek, muhabbetimizi, dayanışmamızı büyütecek, ekmeğimizi aşımızı büyütecek; milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını, huzurunu, barış ve istikrarını büyütecek inşallah yolumuz. İşte bu anlayışla devam edeceğiz. Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir; liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. 23 yıldır sizin emanetinize hamdolsun zerre miskal gölge düşürmedik. En zorlu badirelerin bile üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık, hiçbir şart altında ülkemize ve milletimize zarar gelmesine izin vermedik. Bundan sonra da sizin emanetinize gözümüz gibi bakmayı sürdüreceğiz.

"Adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz"

Değerli kardeşlerim, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için koşturuyoruz. Millete hizmet yolunda, medeniyetimizi güçlendirme yolunda sınır tanımıyor, asla yorulmuyor, kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Son kabine toplantımızdan bu yana yine sizin için, 86 milyonun huzur ve esenliği için gecemizi gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta eğitim ve staj dönemlerini başarıyla nihayete erdiren 712'si hakim, 492'si Cumhuriyet Savcısı, 147'si idari hakim olmak üzere toplam 1351 yargı mensubumuzun atamasını gerçekleştirdik; kendilerini tebrik ediyor, adaletin tecellisi yolunda ortaya koyacakları çabalar için her birine şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayımızı ise 9.349'dan 26.803'e ulaştırdık. Aynı dönemde müstakil adliye binalarımızın sayısını 78'den 391'e çıkardık. Adli ve idari yargıdaki mahkemelerimizin sayısını önemli ölçüde artırdık. Dosyaların kapatılma sürelerini kısaltarak bu alanda birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık.

"Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi üye ülkelerin çok üzerindedir. İhlal kararlarına ilişkin oranlarda da yüzde 1,09 ile konsey üye ülkelerde ortalama ihlal oranından daha düşük bir seviyedeyiz. İnşallah bunu daha da aşağı çekeceğiz. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in, sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin ve Filistin'in önünde olmasına hiçbir tepki göstermiyor. Bu çarpık tabloda hiçbir sorun, sıkıntı görmüyor. Fakat söz konusu Türkiye olunca bakıyorsunuz hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor, nesnelliğin yerini ideolojik at gözlükleri alıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız, adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, 4 Aralık'ta Dünya Engelliler Günü buluşması vesilesiyle engelli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Programda çalışmalarıyla öne çıkan kurumlarımıza erişilebilirlik ödüllerini takdim ettik. Engelli vatandaşlarımızın hayat yolculuklarında önlerine çıkan bariyerleri aşmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 2002'den bugüne kamudaki engelli memurlarımızın sayısını 15 kattan fazla artırarak 83 bine ulaştırdık. Sosyal yardım ve destek hizmetlerini etkin bir şekilde devreye aldık. 23 sene önce evde bakım hizmetlerinden yalnızca 5 bin kişi yararlanıyordu; 100 katın üzerinde bir artışla bugün 520 binden fazla vatandaşımız evde bakım hizmetlerinden istifade ediyor. Hukuki ve idari düzenlemelerimizle, işverenlerimize sağladığımız teşviklerle devlet olarak hayatın her sahasında engelli vatandaşlarımıza dönük hizmet ve desteklerimizi devam ettireceğiz. 5 Aralık'ta 'Kadınla Yükselen Şehirler' temasıyla tertip edilen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne iştirak ettik. Ülkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarılarıyla temayüz etmiş hanım kardeşlerimizin katıldığı zirvede çok önemli meseleler ele alındı. 5 Aralık aynı zamanda ülkemizdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91. yıldönümüydü. AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla, ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.

"Merhum Gülşah Durbay hanımefendinin ailesine, yakınlarına, CHP camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"

Bu vesileyle bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkan vekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve gazi meclisimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler evvelemirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız.

Yine bu vesileyle dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğim Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Cenabı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Merhum Gülşah Durbay hanımefendinin ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Kıymetli basın mensupları, 8 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı vesilesiyle Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban ve heyetini İstanbul'da ağırladık. Toplantılarımız neticesinde ilişkilerimizi bir üst noktaya taşıyacak 16 anlaşma imzalandı. 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok az kaldı, Sayın Orban'la birlikte bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına da çok önemli katkılar yapıyor. Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen gayriresmi zirve, Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olarak tarihe geçti. 9 Aralık'ta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 'İnsanlık İçin Güçlü Türkiye' programına katıldık. 1948'de ilan edilen bu önemli belgedeki ilke ve değerler, bizim insan merkezli medeniyet mimarimizin tam kalbinde yer alıyor. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören inanç ve kültür değerlerimiz, milletimizin insana odaklanmasını, asıl yatırımı insana yapmasını, dünyaya hak, adalet ve merhamet penceresinden bakmasını adeta zorunlu kılmıştır.

"Türkiye, barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir"

Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda yaşam hakkı başta olmak üzere beyannamenin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği savaş ve soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 sene boyunca kimyasal saldırılardan işkencelere varıncaya kadar insan haklarına ilişkin ne kadar kural, kaide, değer, ilke, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen bu ihlallerin önüne geçememiş, sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye devleti ve milletiyle Gazze'de, Suriye'de, Somali'de, Yemen'de, Libya'da; hülasa kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerin tamamında barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi vermiştir. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz.

11 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'in 29. olağan genel kuruluna iştirak ettik. Gerek çalışma barışının gerekse sosyal diyaloğun oluşması ve sürdürülmesinde aktif bir sorumluluk üstlenen TİSK camiasına şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. TİSK Genel Kurulu'nun ardından Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı'nı ilanının 30. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Aşkabat'a gittik. Türkmenistan'la ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde her geçen gün güçleniyor. İş insanlarımız Türkmenistan'ın bağımsızlığından bu yana 55 milyar dolar tutarında bini aşkın projeyi başarıyla tamamladılar. Halihazırda firmalarımız 10 milyar dolar büyüklüğünde 19 projeyi başarıyla yürütüyor. 2024 yılında 2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara yükseltmenin gayreti içindeyiz. Türkmenistan'da Milli Lider Sayın Kurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un yanı sıra Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ve Pakistan Başbakanı Sayın Şerif'le görüşmeler gerçekleştirdik. Türkmen kardeşlerimizle işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendireceğiz.

"Ülkemizi, Dünya Deniz Ticareti Filo listesinde 10. sıraya yükselttik"

Aziz vatandaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları; kabine toplantımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırımlarımızla ilgili kapsamlı bir sunumu oldu. Türkiye'yi denizcilikte küresel aktör haline getirmek için yatırımlarımızı artırıyor, filomuzu büyütüyor, uluslararası işbirliklerimizi derinleştiriyoruz. 2025'in ilk yarısında 53,1 milyon deadweight ton kapasiteye ulaşarak ülkemizi Dünya Deniz Ticareti Filo listesinde 10. sıraya yükselttik. Dünyanın en fazla konteyner elleşleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin limanlarımıza bu yıl ilk kez Aliağa limanımızı da ekledik. 2025 sonu itibariyle limanlarımızda elleşlenen yük miktarının 550 milyon tona ulaşmasını öngörüyoruz. Sayısını 85'e çıkardığımız tersanelerimiz dünyanın dört bir yanından aldığı 61 gemi siparişi ile küresel gemi siparişlerinde 9. sıraya yerleşti. Dünyanın en büyük tam elektrikli feribotu, ilk bataryalı tam elektrikli liman römorkörü, dünyanın ilk yüzer balık çiftliği ve Türk donanma tarihindeki ilk havuzlu helikopter gemisi gibi gurur projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Deniz dibi kıyı yapıları ve balıkçı barınakları tarama faaliyetlerimiz sürüyor.

"'Ne kadar çok yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık"

Bunun yanında 'yol medeniyettir' şiarıyla ulaştırma yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 'Ne kadar çok yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır' diyen beceriksizler gibi olmadık; iktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına kamu olarak yaklaşık 300 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 6.100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz 30.014 kilometreye çıktı. 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz 3.796 kilometreyi buldu. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2.032 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. Ayrıca 2.971 kilometre uzunluğunda demir yolu ağını, toplam 10.561 kilometre uzunluğunda elektrikli ve sinyalli hattı milletimizin hizmetine sunduk. 11.668 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı komple yeniledik.

"Esenboğa Havalimanı Metro hattının inşasına 2026 yılında 'Bismillah' diyoruz"

Şehirlerimizin kent içi ulaşımını raylı sistemlerle donatarak rahatlattık. 12 ilimize toplam 1033 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırdık; bunun 162 kilometresini İstanbul'umuzda inşa ettik. Şimdi de başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz; yatırım programını aldığımız Esenboğa Havalimanı Metro hattının inşasına 2026 yılında 'Bismillah' diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hattı, gardan başlayacak şekilde yeniden tasarladık. Toplam 36 kilometre uzunluğunda, 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Projemizin şimdiden Ankaralı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şurası bir gerçek ki halkın kaynakları iç edilmediği, talan edilmediği, ona buna peşkeş çekilmediği takdirde bu şehre de bu ülkeye de ziyadesiyle yeter. Tabii bunun için öncelikle milletin verdiği yetkiye emanet nazarıyla bakmak ve ona ihanet etmemek gerekiyor. Biz siyasi hayatımız boyunca da, 23 yılı deviren iktidarlarımız boyunca da iğne ucu kadar dahi olsa emanete leke bulaştırmamaya hassasiyet gösterdik. Siyaseti bir ikbal kapısı, rant kapısı olarak değil, millete hizmet vasıtası olarak gördük. İnşallah son nefesimize kadar bu istikamet üzere olmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Bu duygularla kabine toplantımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."