Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Çorum'da yaşanan olayda, daha önceden anlaşmazlık bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde A.B. (15), daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan R.Y'nin (17) pompalı tüfekle saldırısına uğradı.
Vücuduna saçmalar isabet eden A.B, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
R.Y. gözaltına alındı.