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Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede vefat etti.

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede vefat etti.

İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan tartışmada silahla yaralanan Mehmet Altınkese, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta M.A'ya ait İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.A, A.B. (28) ve Mehmet Altınkese (36) arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.A'nın tüfekle ateş etmesi üzerine A.B. ve M.A. ile bölgeden geçen R.A. (22) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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