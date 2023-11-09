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Çorum'da hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.