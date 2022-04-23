ÇORUM'DA DAVULCU PALYAÇO ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

ÇORUM'un kadın davulcusu Hatice Kırcı (35), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle palyaço kılığına girip hem çocukları eğlendirdi, hem de kapı kapı dolayıp maniler eşliğinde bahşiş topladı.

Kentteki hastanenin temizlik şirketinde görev yapan Hatice Kırcı, Akkent Mahallesi'nde davul çalıp mani söyleyerek vatandaşları sahur için uyandırdı. Kırcı, 23 Nisan'da palyaço kılığına girip önce mahallenin çocuklarını eğlendirdi. Ardından da davul çaldığı Akkent Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak manilerle bahşiş topladı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel