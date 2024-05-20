Üye Girişi
Haberler

Çorlu'da Tenis Turnuvası Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası'na yaklaşık 100 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalya verildi.

Çorlu'da tenis turnuvası düzenlendi.

Çorlu Belediyesince tenis kompleksinde düzenlenen "5. Geleneksel Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası"na yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından madalya verildi.

Sarıkurt, çok çekişmeli maçlar izlediklerini söyledi.

Turnuvaya katılan sporculara teşekkür eden Sarıkurt, Çorlu'nun adının sporla anılacağını kaydetti.

Ergene'de doğalgaz çalışmaları

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçenin tamamının doğalgaza kavuşacağını bildirdi.

Topak, yaptığı yazılı açıklamada GAZDAŞ'ın ilçedeki altyapı çalışmalarına başlayacağını belirtti.

İlçenin gelişimi için çalıştıklarını ifade eden Topak, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Çorlu Belediyesi Çorlu Enerji Spor Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title