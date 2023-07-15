Çinli Üst Düzey Diplomat Wang, AB Yetkilisi Borell ile Görüştü

CAKARTA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (sağda) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi, 14 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu.