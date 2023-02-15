Çin Kurtarma Ekipleri Türkiye'de: Zamana Karşı Yarış

7 ŞubatBeijing, ÇinArkadaşlar, kendinize güveniyor musunuz?Evet.Çin kurtarma ekibinin acil insani yardım için Türkiye'ye hareket ettiğini ilan ediyorum.

7 Şubat

Beijing, Çin

Arkadaşlar, kendinize güveniyor musunuz?

Evet.

Çin kurtarma ekibinin acil insani yardım için Türkiye'ye hareket ettiğini ilan ediyorum.

6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin ardından Çin hükümeti tarafından görevlendirilen 82 kişilik Çin Arama Kurtarma Ekibi, Beijing'den Türkiye'ye gelmek üzere hareket etti.

Türk hükümetinin talebiyle yola çıkan ekip, charter seferiyle 8.000 kilometreden fazla yol kat ettikten sonra 8 Şubat'ta yerel saatle 04.30'da Türkiye'ye ulaştı.

SES 1 (Çince): FU JİE, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyesi:

"Türk hükümetinin talebi üzerine arama ve kurtarma ekipmanı getirdik. Arama kurtarma çalışmaları yürütebilir, yaralılara temel tıbbi destek verebiliriz."

Beraberlerinde 20 tondan fazla ekipman ve dört kurtarma köpeği getiren Çin kurtarma ekibi, depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a gitti.

9 Şubat

Antakya merkez

Hatay, Türkiye

SES 2 (Çince): ZHAO YANG, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi Kaptan Yardımcısı:

"8 Şubat günü öğleden sonra saat 18.00 civarı Türk kurtarma görevlileriyle konuşurken enkaz altında hamile bir kadının olduğunu öğrendik. Çin kurtarma ekibimiz derhal bölgeye giderek bir kurtarma planı yaptı. Türk tarafıyla koordineli bir şekilde çalışarak ve süreç boyunca profesyonel tavsiyelerde bulunarak teknik ekipman desteği sağladık. Hamile kadın, 9 Şubat günü 01.30'da enkazdan başarılı bir şekilde çıkarıldı."

Hamile kadının çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılmasının ardından kurtarma çalışmaları ara vermeden devam etti.

ANONS 1 (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

"Çin arama kurtarma ekibi, Hatay'da depremde hayatta kalanları bulma umuduyla yıkılan binaların enkazlarını kazmaya devam ediyor. 82 kişilik ekip (11 Şubat itibarıyla) yıkıma uğrayan Antakya'da bina enkazlarından toplam dört kişiyi kurtardı. Ekip, çoğu binanın yıkıldığı bölgede 49 binada çalışma yürüttü. Çok sayıda kişi enkaz altında mahsur kalmıştı."

Depremin altıncı günü olan 12 Şubat'ta ekibe, yıkılmış başka bir binada yaşam belirtisi olduğu söylendi.

Kurtarma çalışmalarında kritik 72 saatlik süre geçeli çok olmasına rağmen ekip üyeleri vazgeçmedi.

En sonunda ekibin yardımlarıyla depremin 150. saatinde enkazdan bir kişi kurtarıldı.

Çin kurtarma ekibi, enkazlarda mahsur kalan insanları aramanın dışında tıbbi tedavi hizmetleri de sundu.

SES 3 (Çince): ZHU WEİ, Çin Arama ve Kurtarma Ekibi üyesi:

"Çin Arama Kurtarma Ekibi'nde 6 doktor ve 4 hemşire olmak üzere 10 sağlık personeli bulunuyor. Depremlerden sonra kemik kırkları, karın yaralanmaları, sindirim sistemi hastalıkları, yanıklar sıklıkla görülür. Kadınlar, çocuklar ve hamileler gibi hassas gruplar da söz konusu. Ekip üyelerimiz bu konularda uzmanlığa sahip."

Çin Arama Kurtarma Ekibi dışında kurtarma çalışmaları yürütmek ve depremden zarar görenlere yardım sağlamak amacıyla Çin'den bazı sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'ye geldi.

ANONS 2 (İngilizce): WANG TENGFEİ, Xinhua muhabiri:

"Şu an Malatya'dan bildiriyorum. Şimdi bir okuldayım. Çin'in Mavi Gök Kurtarma Ekibi, geçici olarak bu binada kamp kurmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde bu ekip enkazdan üç kişiyi kurtarmayı başardı; bunlardan biri 83 yaşında bir kadındı. Kurtarıldığında 125 saatten uzun bir süredir enkazın altında bulunuyordu."

Ramunion Kurtarma Ekibi, Çin'in Zhejiang eyaletinden Türkiye'ye 8 Şubat'ta geldi.

9 Şubat

SES 4 (Çince): HE JUN, Ramunion Kurtarma Ekibi'nin Kaptanı:

"Bir adam ve bir erkek çocuğu bulduk. Hastaneye sevk edildiler. Şimdi bir diğer enkaz alanında hayatta kalanları arıyoruz."

9 Şubat

Ramunion Kurtarma Ekibi, beş kişilik bir ailenin enkazdan kurtarılmasına yardım etti.

Çinli şirketlerin yurtdışındaki şubeleri de deprem bölgesi için yardım eli uzattı.

Yerel halk, yardıma gelen Çinli kurtarma ekiplerine minnettarlıklarını gösterdi.

SES 5 (Çince): ABDÜLHAMİT, arama-kurtarma gönüllüsü:

"Ben Abdülhamit. Eşim (Çin'in) Anhui eyaletinden. Burada Çinli kurtarma görevlilerine tercüme hizmeti veriyorum. Çinli kurtarma görevlilerinin çabalarını, katlandığı zorlukları, zorlu çalışmalarını gördükten sonra canı gönülden 'Çok minnettarım' demek istiyorum."

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Çin Arama Kurtarma Ekibi ve diğer sivil kurtarma ekipleri 20'den fazla kişinin enkazlardan kurtarılmasına yardım etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)