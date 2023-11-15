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Çin'in Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'ndan Muhteşem Kar Manzarası

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DUNHUANG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde yer alan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'nda kar manzarasının keyfini çıkaran turistler görülüyor, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

DUNHUANG, 15 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Dunhuang kentinde yer alan Mingsha Dağı ve Hilal Pınarı'nda kar manzarasının keyfini çıkaran turistler görülüyor, 15 Kasım 2023. (Fotoğraf: Zhang Xiaoliang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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