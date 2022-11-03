Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Isıtma Projesi İşletmeye Alındı Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusundaki ilk nükleer ısıtma projesi, Salı günü Liaoning eyaletinin Dalian kentine bağlı Wafangdian'da işletmeye alındı. Çin'in kuzeydoğusundaki ilk nükleer ısıtma projesi, Salı günü Liaoning eyaletinin Dalian kentine bağlı Wafangdian'da işletmeye alındı. Wafangdian'daki Hongyanhe Nükleer Santrali'nin artık termal gücünden yararlanan proje, son kullanıcılar için karbon emisyonu olmaksızın çevre dostu şekilde ısıtma sağlamaya yardımcı oluyor. SES (Çince): DONG DELİANG, Liaoning Hongyanhe Nükleer Enerji Limited Şirketi Proje Yönetim Dairesi Müdür Yardımcısı: "Projeyle 240.000 metrekare alanın ısıtılmasına destek olunması amaçlanıyor. Projenin, 5.726 ton standart kömürden tasarruf sağlaması, 14.100 ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engellemesi bekleniyor." Altı nükleer güç ünitesine sahip Hongyanhe Nükleer Santrali, yılda 48 milyar kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Dalian Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Kuzeydoğusundaki İlk Nükleer Isıtma Projesi İşletmeye Alındı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.