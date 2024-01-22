Üye Girişi
Haberler

Çin'in Horgos Limanı'ndan Rekor İthalat ve İhracat

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı, 2023 yılında rekor düzeyde ithalat ve ihracat yük hacmi kaydetti. Limandan geçen yük hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 41,78 milyon tona ulaştı. İthal ve ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği artarken, yeni enerjili araçların ihracat hacmi sekiz kattan fazla arttı.

ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

KONUM: Urumqi, Çin

1. Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı 2023 yılında rekor düzeyde ithalat ve ihracat yük hacmi kaydetti.

Horgos Gümrüğü verilerine göre 2023 yılında limandan geçen yük hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 41,78 milyon tona ulaştı.

"Akıllı denetimde yenilikler yaptık, lojistik prosedürleri basitleştirdik, düzenleme süreçlerini sürekli olarak optimize ettik ve gümrük işlemlerinin verimliliğini artırdık."

Liman üzerinden ithal ve ihraç edilen ürünler giderek çeşitleniyor. Bunlar arasında yer alan yeni enerjili araçların ihracat hacmi ise 2023 yılında bir önceki yıla göre sekiz kattan fazla arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İhracat Uygur İhracat Ulaşım Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? ARA TATİL (SÖMESTR) TARİHLERİ 2024 | Okullar 2. dönem ne zaman açılacak, hangi tarihte? Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kalan takımlar hangileri? 2024 Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! 2024 Bağkur primi ne kadar? Bağkur prim günü 7200 oldu mu? Hakimlik ve Savcılık Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları sorgulama ekranı! DOLAR NE KADAR? 22 Ocak Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle! 22 Ocak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme linki! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 22 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title