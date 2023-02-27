Çin'in Fuzhou Kentinde Çay Kültürü Çay Evlerinde Sürüyor Güncel Haberler FUZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'de eskiye dayanan çay kültürü, ülkenin güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'daki çay evlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'da bulunan Shangxiahang geleneksel bloklarındaki bir çay evinde çay içen insanlar, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua) FUZHOU, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'de eskiye dayanan çay kültürü, ülkenin güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'daki çay evlerinin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'da bulunan Shangxiahang geleneksel bloklarındaki bir çay evinde çay içen insanlar, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua) Çin'in Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'daki Suning Plaza'da bulunan bir çay evinde vakit geçiren insanlar, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua) Çin'in güneydoğusunda yer alan Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'da bulunan Shangxiahang geleneksel bloklarındaki bir çay evinde çay içen insanlar, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua) Çin'in Fujian eyaletine bağlı Fuzhou'da bulunan Zuohai Park'taki bir açık hava çay evinde vakit geçiren insanlar, 26 Şubat 2023. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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