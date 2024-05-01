Çin'de Otoyol Çökmesi: 19 Kişi Hayatını Kaybetti
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde meydana gelen otoyol çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu. Kazada 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken 19 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarılan 30 kişi ise hastanelere sevk edildi.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde otoyolun heyelan nedeniyle çökmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Meycou şehrinde aşırı yağışın yol açtığı toprak kayması, şehirler arası otoyolun 18 metrelik bölümünün çökmesine sebep oldu.
Otoyolun çöken bölümünde seyir halindeki 18 araç yamaçtan aşağı yuvarlanırken kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.
Devlet televizyonu CCTV, kurtarılan 30 kişinin hastanelere sevk edildiğini bildirdi.
Görgü tanıkları, olayın gece 02.00 sularında meydana geldiğini büyük bir gürültüyle otoyolun bir şeridinin çöktüğünü, araçların açılan çukura düştüğünü aktardı.
Sosyal medyada yayınlan fotoğraf ve videolarda, otoyolun çöken kısımda yığılan araçlar ve enkazdan dumanların çıktığı görüldü.