Çin'de Deniz Çiftliğinde Çalışan Balıkçılar - Haberler

CHANGHAİ, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian'daki Changhai ilçesine bağlı Haiyangdao kasabası açıklarındaki deniz çiftliğinde çalışan balıkçılar, 31 Mayıs 2022. Changhai ilçesinde 2016 yılından bu yana, 10'dan fazla eyalet düzeyinde olan deniz çiftliği gösteri bölgesi olarak onaylandı. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel