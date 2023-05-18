Çin Cumhurbaşkanı Xi, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile Görüştü

Xİ'AN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin-Orta Asya Zirvesi için Çin'de bulunan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde bir araya geldi, 18 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)