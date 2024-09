CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Ön Seçim Yöntemleri Kabul Edildi

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda, ön seçim yöntemlerini tanımlayan 52'nci maddenin görüşme ve oylaması tamamlandı. Görüşmeleri yaklaşık iki saat süren 52'nci madde, edinilen bilgiye göre, binin üzerinde oyla kabul edildi.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" başlıklı 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nın tartışmalı maddesi olarak görülen 52'nci madde üzerindeki görüşmeler sona erdi. Madde, parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, çoğunlukla kabul edildi. Ön seçimin yöntemlerini belirleyen maddenin görüşmeleri yaklaşık iki saat sürdü. Görüşme üzerine en son İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz aldı. Çelik'in lehte konuşma yaptığı öğrenildi.

Maddenin oylanmasının ardından çok sayıda kurultay delegesinin kurultay salonundan ayrıldığı görüldü. Kalan dokuz madde, yaklaşık yarım saatte oylandı ve kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özel'in kurultayın kapanışında konuşma yapması bekleniyor.

"TBMM Üyeliği İçin Adayların Saptanması" başlıklı 52'nci madde şöyle:

"TBMM üyeliği için adayların saptanmasında yöntemler önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Hangi seçim çevresinde hangi aday saptama yönteminin kullanılacağına il örgütlerinin görüşü doğrultusunda Parti Meclisi karar verir.

Önseçimde adaylar yargı gözetim ve denetiminde sandık konularak üye kütüğünde kayıtlı üyelerin seçimiyle belirlenir. Aday yoklamasında adaylar yargı gözetim ve denetiminde sandık konularak partide belirli görevlere seçilmiş veya tüzüğün 5/14. maddesinde tanımlanan biçimde görevlerini yerine getiren üyelerin seçimiyle belirlenir.

Örgüt denetiminde önseçimde adaylar örgüt gözetim ve denetiminde sandık konularak üye kütüğünde kayıtlı üyelerin seçimiyle belirlenir. Örgüt denetiminde aday yoklamasında adaylar örgüt gözetim ve denetiminde sandık konularak partide belirli görevlere seçilmiş veya tüzüğün 5/14. maddesinde tanımlanan biçimde görevlerini yerine getiren üyelerin seçimiyle belirlenir. Bu yöntemlerde seçimler yönetmelikte belirlenen usule göre örgüt içinde belirlenecek ilçe, il ve merkez seçim kurullarınca yürütülür.

Örgüt denetiminde önseçim ve örgüt denetiminde aday yoklamasında seçim sonuçları Parti Meclisinin kararıyla tespit edilerek Yüksek Seçim Kurulu' na merkez yoklaması usulüne göre bildirilir. Parti Meclisi kararı tespit niteliğinde olup kesinleşen seçim sonuçlarını değiştirir nitelikte olamaz. Bu yöntemlerde kullanılacak oy pusulasında adayların bölge, cinsiyet, yaş vb. dağılımlarının dengeli olmasını sağlayacak önlemler alınır. Bunun için her seçim çevresinin özelliklerine göre oy kullanma esasları yönetmelikle belirlenir.

Örgüt denetiminde önseçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde Parti Meclisi, TBMM üye tamsayısının yüzde on beşi (%15) kadar sırayı genel merkez kontenjanı olarak belirleyebilir. Bu kontenjan her bir seçim çevresinde toplam milletvekili sayısının yüzde on beşi (%15) kadar olabilir. Parti Meclisi ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanarak genel merkez kontenjanına ayrılan sıraları üçte birine kadar (1/3) il örgütüne, üçte birine kadar (1/3) gençlik ve kadın kolları üyelerine, üçte birine kadar (1/3) TBMM'nin mevcut partili üyelerine ayırır. Gençlik ve kadın kolları üyelerine ayrılan sıraların en az dörtte biri (1/4) önceki seçimde milletvekili seçilmiş sıralara ayrılır. Fasıllar arası aktarma yetkisi Parti Meclisine aittir.

Merkez yoklamasında adaylar doğrudan Parti Meclisi tarafından belirlenir.

Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması ya da örgüt denetiminde aday yoklamasına katılanlar, merkez yoklaması, merkez adaylığı veya genel merkez kontenjani için başvuramazlar.

En az bir seçim çevresinin aday listesinin ilk sırasında engelli adaya yer verilir.

Bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili seçilebilir. Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmaz.

Önseçim, örgüt denetiminde önseçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmaz. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak veya bu seçim çevrelerinde partinin oyunu yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulunun önerisi Parti Meclisi kararıyla dönem kuralı uygulanmayabilir."