Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim Sanat Ödülleri'ne katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkan Saylan Anma Töreni ve Bilim Sanat Ödülleri programına katıldı. Programda belgesel gösterimi ve ödül takdimi yapıldı. CHP Genel Başkanı Özel, sanat ödülünü kazanan Zeynep Kaçar'a ödülünü verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Türkan Saylan Anma Töreni ve 14. Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı.

Beşiktaş Levent'teki bir kültür merkezinde düzenlenen program, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in açılış konuşmasının ardından "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgesel gösterimiyle devam etti.

14. Bilim ve Sanat Ödülleri'nin takdim edildiği törende, bilim ödülüne Dr. Buse Cevatemre Yıldırım layık görüldü.

Sanat ödülünü kazanan Zeynep Kaçar ise ödülünü CHP Genel Başkanı Özel'den aldı.

Aysun ve Ali Kocatepe ile Çağdaş Yaşam Gençlik Orkestrası'nın da sahne aldığı programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkan Saylan Özgür Özel Kültür Sanat Güncel Haberler

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti

 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı

 İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title