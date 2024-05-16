CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile parti genel merkezinde görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.
CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.