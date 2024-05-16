CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.