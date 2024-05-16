Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile parti genel merkezinde görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Rusya Federasyonu Aleksey Yerhov İlhan Uzgel Özgür Özel Ankara Diplomasi Politika Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title