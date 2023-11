CHP Genel Başkan Yardımcıları Özçağdaş, Karasu ve Adem Hatay'da.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu, Erhan Adem; bugün Hatay'daydı. Karasu, "Sayın Cumhurbaşkanının 2014 yılında açıklamış olduğu ' Hatay'ın çılgın projesi Amanos Tüneli'... Bu hala AK Parti'nin resmi internet sayfasında duruyor. Yıl 2014. Aynı şekilde 2018 yılında, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, diyor ki 'Biz Amanos Tünellerinin projelerini hazırladık. Amanos Tünellerine başlayacağız.' Az önce vekilimizin söylemiş olduğu gibi, İstanbul'dan İskenderun'a kadar, Belen'in girişine kadar yapılmış olan otoyol, bir türlü Antakya'ya inemedi. Hatay-Antakya bağlantısı yapılamadı. 38 kilometrelik yolu yapmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yetmemiş gözüküyor. Bu yolda, akşam saatlerinde özellikle 1 buçuk saatlik tıkanmalar yaşanıyor. Deprem olduğu gün, bu yol 8-9 saat açılamadı. Deprem yardımları bu yoldan götürülemedi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Ulaş Karasu, Erhan Adem ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, bugün, Hatay'a gitti. CHP heyeti, burada, Belen'in trafik sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

MEHMET GÜZELMANSUR: "BELEN GEÇİDİ DEĞİL, 'ÇİLE GEÇİDİ' HALİNE GELDİ"

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, şunları söyledi:

"Gördüğünüz gibi Belen, adeta Hatay'ın kanayan bir yarası. Sadece şu 1-2 kilometreyi geçmek için insanlar, adeta artık Belen geçidi değil, 'çile geçidi' haline geldi. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza bu konuyla ilgili hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Buraya geldiler. Burada 1200 kilometreyi yapan, 38 kilometrelik Sarımazı-Antakya yolunu yapamıyorlar mı? 9 ilçeyi birbirine bağlayan yol, ne yazık ki ancak 1-1 buçuk saatte geçilebiliyor akşamları. Trafik yoğunluğu bakımından Türkiye'nin en kalabalık noktalarından bir tanesi. ve buralarda 1957-1967'de çizilen yolu, hala kullanmak zorunda kalıyoruz. Depremde bunu gördük. Depremde acil yardımların gelmesi, bu Belen yolunun tıkanmasından dolayı 1-2 gün geç gelmek zorunda kaldı. Ne yazık ki Hatay, bu kadar çaresiz ve yalnız bırakıldı."

ULAŞ KARASU: "AKP İKTİDARI, YANDAŞLARINI ZENGİN ETMEK İÇİN KUŞ UÇMAZ KERVAN GEÇMEZ BÖLGELERDE, ULAŞIM NOKTASINDA GEREKSİZ YATIRIMLAR YAPTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugün üç tane genel başkan yardımcısı; tarımdan, milli eğitimden ve ulaştırma ve altyapıdan sorumlu genel başkan yardımcıları olarak Hatay ilimizdeyiz. Hatay ilimizin özellikle depremden sonra yaşamış olduğu sorunların boyutunun büyüdüğünü, Hatay da ciddi sorunlar yaşandığını -geçen hafta Genel Başkanımız da ziyarette bulundu bölgeye- biliyoruz, takip ediyoruz. Bakanlıkları takip ediyoruz, bakanlıkların yaptıklarını takdir ederiz, yapmadıklarını da eleştireceğiz, yanlışlarını söyleyeceğiz ve Hatay'da bir an önce sorunların çözülmesi için mücadele edeceğiz. Belen ilçesindeyiz şu anda. Bu yol, Hatay'ın 9 ilçesini, Antakya'yı, Defne'yi, Samandağ'ı ve Suriye'nin ciddi bir bölümünü Anadolu'ya bağlayan kara yolu. AKP iktidarı, belli bölgelere yandaşlarını zengin etmek, yandaşlara para kazandırmak için kuş uçmaz kervan geçmez bölgelerde, ulaşım noktasında gereksiz yatırımlar yaptı. Bunlarla ilgili biz zaten Meclis'te gerekli önergelerimizi, yapılmış maliyetleri, harcanan paraların hesabını soruyoruz.

"HATAY-ANTAKYA BAĞLANTISI YAPILAMADI. 38 KİLOMETRELİK YOLU YAPMAYA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜ YETMEMİŞ GÖZÜKÜYOR"

Sayın Cumhurbaşkanının 2014 yılında açıklamış olduğu 'Hatay'ın çılgın projesi Amanos Tüneli'... Bu hala AK Parti'nin resmi internet sayfasında duruyor. Yıl 2014. Aynı şekilde 2018 yılında, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, diyor ki 'Biz Amanos Tünellerinin projelerini hazırladık. Amanos Tünellerine başlayacağız.' Az önce vekilimizin söylemiş olduğu gibi, İstanbul'dan İskenderun'a kadar, Belen'in girişine kadar yapılmış olan otoyol, bir türlü Antakya'ya inemedi. Hatay-Antakya bağlantısı yapılamadı. 38 kilometrelik yolu yapmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü yetmemiş gözüküyor. Bu yolda, akşam saatlerinde özellikle 1 buçuk saatlik tıkanmalar yaşanıyor. Deprem olduğu gün, bu yol 8-9 saat açılamadı. Deprem yardımları bu yoldan götürülemedi.

"BU YOLA 10 YILDIR BAŞLAYACAĞINIZI İFADE EDİYORSUNUZ. NEYİ BEKLİYORSUNUZ?"

Aynı zamanda yol, sürekli tehlike saçıyor. Her an kazalar, can kayıpları yaşanıyor. Belen ilçemizin ortasında resmen bir tehdit olarak duruyor. Şimdi ben, yetkililere seslenmek istiyorum: 'Bu yolun projesi hazır' diyorsunuz. Bu yola 10 yıldır başlayacağınızı ifade ediyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Amanos Tünellerini niçin yapmıyorsunuz, niçin gerçekleştirmiyorsunuz? Bununla ilgili planınız nedir? En son, bir milletvekilinin vermiş olduğu soru önergesine vermiş olduğunuz cevap; 'Projeler tamamlanıyor, tünellere başlayacağız.' Siz 10 yıl önce de aynısını söylüyordunuz. Sizin burayla ilgili bir planınız, projeniz var mıdır? ve burayı yapmak için neyi bekliyorsunuz? Zaten tünel inşası uzun süreli bir inşaattır. Siz bu tünele bugün başlasanız, 10 yıllık bir süreyi kapsayacak, yapmış olduğunuz tünellerde gördüğümüz süre budur. Bizim, Hataylıların, Antakyalıların, Defnelilerin, Samandağlıların talebi, bir an önce bu tünellerin başlanıp otoyolun Antakya'ya bağlanmasıdır. Hem buradaki trafik yükü azalacak hem vatandaşlarımızın sağlıklı ulaşım koşulları oluşacak hem de deprem bölgesinde bir daha yaşayabileceğimiz depremlerde bu tür sorunlar yaşanmayacaktır. Bir an önce yetkilileri göreve çağırıyoruz. Hatay sahipsiz değildir. Hatay'da yaşayan 2 milyon vatandaşımız sahipsiz değildir. Burada yetkililerin yapması gereken, bir an önce ihaleyi gerçekleştirip süreci başlatmaktır."