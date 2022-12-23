Cenevre'de 2025'ten İtibaren 24 Saat Sürücüsüz Otobüs Hizmeti Verilecek

CENEVRE, 23 Aralık (Xinhua) -- İsviçre yerel basını Perşembe günü, 2025'ten itibaren Cenevre kentinde 24 saat çalışacak bir sürücüsüz elektrikli otobüs servisi kurulacağını duyurdu.

Swiss Broadcasting Corporation kuruluşunun uluslararası yayın servisi Swissinfo.com Perşembe günü, Cenevre'nin, Horizon Europe ULTIMO hareketlilik girişiminin bir parçası olan tam ölçekli bir sürücüsüz halk otobüsü hizmeti için Avrupa'daki üç test alanından biri olarak seçildiğini bildirdi.

Habere göre, diğer test alanları Kronach (Almanya) ve Oslo (Norveç) olacak. Hizmet için Cenevre'de 15 olmak üzere toplam 45 araç kullanılacak.

Swissinfo.com haberinde ayrıca şunları kaydetti: "ULTIMO, yolcuların güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve örneğin sürücüsüz ve insansız servislerdeki kazalar veya nezaketsizlikler gibi durumlara nasıl tepki verileceği gibi konulara odaklanacak. Fiyatlandırma sorularına, otobüs varış noktaları için minimum ve maksimum mesafelere ve yasal çerçeveye bakacak".

Habere göre, "Kapıdan kapıya, talep üzerine, 24 saat ulaşım sunularak hizmet daha kaliteli verilecek. Ayrıca, yoğun olmayan saatlerde boş seferler önlenecek ve böylece bazı maliyetler azaltılacak. Son olarak, talebe gerçek zamanlı olarak yanıt verilerek, istasyonlar etrafındaki kuyruk ve tıkanıklık önlenebilecek".